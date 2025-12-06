Desactivada la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de Fuengirola (Málaga)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en la inauguración del nuevo Centro de Defensa Forestal (Cedefo) El Pedroso. A 5 de diciembre de 2025, en El Pedroso, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

El Gobierno andaluz ha desactivado este sábado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico en Andalucía que se activó tras detectarse este pasado viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola y que no ocasionó daños ni heridos.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), consultada por Europa Press, quién había dado por desactivada esta fase sobre las 11,00 horas de este sábado.

El pasado viernes, Sanz manifestó que se habían registrado avisos en el servicio de emergencia 112 desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba apuntando que no se han registrado "daños".

El consejero acompañaba su mensaje con un vídeo de consejos del 112 a la ciudadanía sobre cómo actuar ante un terremoto. Con posterioridad, en declaraciones a los medios de comunicación durante un acto en la localidad sevillana de El Pedroso, Sanz expuso que, dada la cantidad de llamadas que se han producido, el terremoto ha sido "bastante sentido", pero "no hay ningún tipo de incidencia, gracias a Dios, ni daño que en este momento tengamos que evaluar, ni nos ha llegado ninguna comunicación de una situación de riesgo".

En todo caso, según indicó, "desde la perspectiva de la prevención y la anticipación, dado que pueden existir réplicas", se había activado la fase de preemergencia, en situación operativa cero, del Plan de emergencias de Andalucía frente a riesgo sísmico.

Al respecto añadió que se estaba "haciendo un seguimiento directo y de las incidencias y de las llamadas y en coordinación con el conjunto de las administraciones para cualquier tipo de actuación, especialmente con las administraciones locales que se hayan visto más afectadas".

Según se recogía en una nota del Servicio de Emergencias 112, la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico, se caracteriza fundamentalmente por el seguimiento y evaluación del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles de las que se informará debidamente a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

El teléfono 112 ha recibido más de 40 de llamadas a causa del seísmo desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba. En Málaga se han gestionado alertas desde la capital, Vélez Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola; en la provincia de Córdoba ha habido llamadas desde Córdoba, Puente Genil y Nueva Carteya y la provincia sevillana desde las localidades de Alcalá de Guadaíra y Constantina. En ninguna de ellas se han reportado daños personales ni materiales.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se recuerda que existen una serie de medidas de prevención que se pueden seguir para disminuir los riegos y contribuir a la seguridad de la población. En primer lugar, hay que mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, el 112 recomienda salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Por otro lado, en caso de que el terremoto nos sorprenda en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico, sin ser un obstáculo para los vehículos de emergencia, y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor. Una vez pasada la sacudida, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Es fundamental recordar siempre que los heridos graves no deben moverse a no ser que tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como por ejemplo fuegos o derrumbamientos, según el 112.