Los desahucios caen un 45,2 % en el primer trimestre en Andalucía, hasta los 616, según el CGPJ

Archivo - Cartel contra un desahucio. Imagen de archivo. - JPEG/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales andaluces han llevado a cabo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 un total de 616 lanzamientos o desahucios, un 45,2 % menos del valor registrado en el mismo periodo de 2025.

Así se recoge en los datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', hechos públicos este lunes, 22 de junio, y facilitados por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los más numerosos han sido los derivados del impago del alquiler, que representaron el 57,6 por ciento del total y que se redujeron en un 56 por ciento con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 33,7 por ciento y mostraron una disminución interanual del 13,3 por ciento.

En contexto nacional, el número de lanzamientos o desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 45,4% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 4.005.

Este descenso afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.

El 23 % del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la comunidad autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.