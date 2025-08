Desalojan de forma preventiva varios cortijos por el incendio en Carataunas (Granada)

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios cortijos han tenido que ser desalojados de forma preventiva por el incendio declarado a primeras horas de la tarde de este miércoles en un paraje de Carataunas (Granada), por el que se ha tenido que cortar la carretera A-4132, que une las poblaciones granadinas de Órgiva y Trevélez.

Así, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía son entre cinco y diez los cortijos que han tenido que ser desalojados de forma preventiva para no entorpecer los trabajos de los operativos. No obstante, no se han visto afectados.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en el control de este fuego, declarado sobre las 16.00 horas en el paraje Cortijo de la Cerca, para lo que se han ampliado los medios desplazados inicialmente.

Así, según han informado desde el Infoca en un mensaje difundido en sus redes sociales, consultado por Europa Press, actúan por vía aérea dos helicópteros semipesados y uno pesado; así como cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

También se encuentran en el lugar trabajando cuatro grupos de bomberos forestales, dos autobombas, dos técnicos de medio ambiente, dos Brica y dos agentes de medio ambiente.