Desarrollan en Granada una córnea artificial a base de escamas

El catedrático de la UGR Miguel Alaminos - UGR

GRANADA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.Granada) han desarrollado una córnea artificial a base de escamas que ya ofrece resultados prometedores en laboratorio y en pruebas con animales

Las enfermedades graves que afectan a la parte transparente del ojo, llamada córnea, son muy difíciles de tratar, debido a que esta estructura carece de vasos sanguíneos y tiene escasa capacidad de regeneración y reparación, según ha detallado la UGR en una nota de prensa tras la presentación de este avance este lunes en la Facultad de Medicina de la UGR. Muchos pacientes con graves patologías corneales solo pueden ser tratados mediante un trasplante, consistente en "retirar la córnea dañada y sustituirla por una córnea sana procedente de otra persona que ha donado sus órganos".

Ahora, investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la UGR y del ibs.Granada han creado implantes corneales "altamente biocompatibles, resistentes y transparentes, a partir de escamas de varios tipos de peces comúnmente encontrados en el mercado, como las carpas", han precisado desde la institución académica.

"Aunque el trasplante común suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos eficaces en la regeneración que no dependan de la donación de órganos, sujeta a listas de espera", ha explicado el catedrático de Histología de la UGR Miguel Alaminos.

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados funcionales tanto en laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.

"Estos resultados permiten, no solo contar con un nuevo producto potencialmente útil para el tratamiento de las enfermedades de la córnea, sino poner en valor un recurso natural derivado de la pesca, actividad de gran importancia económica en la provincia de Granada. Debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico, y podría contribuir a potenciar el sector pesquero en una zona en la que se está viendo afectada por numerosas restricciones y condicionantes", ha detallado la catedrática de Histología de la UGR Ingrid Garzón.

La investigación, que se ha dado a conocer con la presencia de Miguel Alaminos, Ingrid Garzón y el gerente del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, Manuel Reyes, ha sido desarrollado en los laboratorios de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de UGR, financiado con fondos del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (proyecto PI23/00335).