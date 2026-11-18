Miembros de la junta de compensación del PPI-6. - PARQUE LOGÍSTICO EMPRESARIAL 'GRAN CAPITÁN'

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán' continúa avanzando hacia su materialización con un nuevo hito en el desarrollo de sus infraestructuras, pues la junta de compensación del PPI-6 ha formalizado este miércoles el contrato para la ejecución de las obras de modificación del enlace situado en el punto kilométrico 382+800 de la autovía A-4, una actuación fundamental para mejorar la conectividad y garantizar los accesos a este futuro enclave empresarial e industrial.

Según han informado desde el parque logístico empresarial en una nota, el contrato ha sido suscrito con la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por ACSA, Obras e Infraestructuras, y SEPISUR XXI, bajo la denominación UTE Enlace P.L.E. Gran Capitán, adjudicataria de los trabajos por un importe de 7.064.010,63 euros, IVA excluido, y con un plazo de ejecución previsto de doce meses.

El acto de firma ha contado con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, en calidad de presidente de la junta de compensación, y de José Miguel Vázquez, en representación de la UTE adjudicataria. También han asistido representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, de la Dirección Facultativa de las obras y de la Gerencia de la propia junta de compensación.

La modificación del enlace de la A-4 constituye una actuación estratégica dentro del conjunto de infraestructuras previstas para el desarrollo del Parque Logístico Empresarial 'Gran Capitán', al permitir adecuar las conexiones viarias a las necesidades de movilidad y transporte que generará la futura actividad del sector.

Estas mejoras permitirán reforzar la fluidez de la circulación y facilitar los desplazamientos de vehículos vinculados a las actividades industriales, empresariales y logísticas que se implantarán en el entorno. La ejecución de esta infraestructura representa, por tanto, un paso fundamental para garantizar unas condiciones de accesibilidad adecuadas y favorecer la integración del futuro parque en la red principal de comunicaciones.

La firma de este contrato se suma a las actuaciones que ya se encuentran en marcha dentro del ámbito del PPI-6, entre ellas las obras de Urbanización del Sector y las correspondientes a la construcción de un Depósito de Abastecimiento, cuyo inicio tuvo lugar el pasado mes de octubre.

El parque constituye uno de los desarrollos urbanísticos de mayor envergadura destinados a la implantación de actividades económicas de diferente naturaleza en Córdoba. Las obras de urbanización fueron adjudicadas por un importe superior a 38 millones de euros, mientras que la ejecución del depósito de abastecimiento supone una inversión adicional de más de seis millones de euros, ambos importes sin IVA.

La ejecución progresiva y coordinada de estas intervenciones permitirá avanzar en la configuración de un espacio empresarial dotado de las infraestructuras, comunicaciones y servicios necesarios para su futura puesta en funcionamiento.

De este modo, el proyecto continúa consolidándose como una de las principales apuestas para impulsar el crecimiento económico e industrial de Córdoba, favoreciendo la creación de nuevas oportunidades de inversión y el desarrollo de actividades vinculadas al sector logístico.

ENCLAVE ESTRATÉGICO JUNTO A LA FUTURA BASE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO

La importancia del Parque Logístico Empresarial 'Gran Capitán' adquiere una dimensión especial por su proximidad a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General Javier Varela', una infraestructura de referencia que contribuirá a reforzar el posicionamiento de Córdoba como enclave estratégico para el desarrollo de actividades logísticas e industriales.

La vinculación territorial entre ambos proyectos pone de manifiesto la necesidad de disponer de una red de comunicaciones eficiente y de unas infraestructuras capaces de atender las demandas derivadas de la actividad empresarial, industrial y logística que se prevé desarrollar en este entorno.

En este contexto, la modificación del enlace de la A-4 representa una intervención especialmente relevante para facilitar la accesibilidad al sector y contribuir a la articulación de un espacio con un importante potencial de crecimiento económico y generación de empleo.

Con la formalización de este nuevo contrato, la junta de compensación del PPI6, integrada por el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y propietarios privados, reafirma su compromiso con el desarrollo del parque logístico empresarial, impulsando de manera coordinada las actuaciones necesarias para hacer realidad un proyecto llamado a desempeñar un papel destacado en la transformación económica e industrial de Córdoba y de Andalucía.