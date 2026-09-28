Precipitaciones débiles y descenso de temperaturas esta semana en Andalucía con mínimas sobre 20º

Archivo - Imagen de archivo de dos personas con paraguas por la calle.- Pablo González - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado que las temperaturas van a descender esta semana en la comunidad, aunque las mínimas se situarán en torno a los 20 grados. Asimismo, ha asegurado que "habrá precipitaciones débiles durante la semana" a excepción de Málaga donde se ha activado aviso este lunes.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha informado de que las temperaturas ya han bajado este lunes, situándose en torno a los 30 grados de máximas, aunque "pueden subir puntualmente en los próximos días unos tres o cuatro grados para estabilizarse a partir del jueves".

A pesar de ello, Del Pino ha señalado que "las noches seguirán estando por encima de la media para esta época del año, situándose en los 20 grados". "El martes será un día de transición, sin precipitaciones".

En cuanto a las precipitaciones, ha subrayado que "en el día de hoy tenemos una estructura nubosa que ha entrado por el Golfo de Cádiz y que está tocando a las provincias orientales, dejando escasas precipitaciones en las zonas occidentales". Asimismo, "esta tarde viene otra estructura nubosa que puede dejar lluvia en Huelva, que entrará por el Atlántico atravesando Portugal antes de alcanzar a la costa onubense".

Igualmente, el meteorólogo ha explicado que "de cara al miércoles y al jueves viene otro frente, pero viene deshaciéndose, viene perdiendo actividad". No obstante, "traerá nubosidad y parece poco probable que deje precipitación", aunque ha añadido que "si deja precipitación sería en el extremo occidental (provincia de Huelva) y posiblemente en las sierras orientales".

De cara al fin de semana, Del Pino ha indicado que "se espera la llegada de una nueva estructura nubosa que también podría dejar precipitación", aunque ha matizado que "afectará sobre todo al extremo norte de la comunidad".

Por último, respecto al viento, el delegado ha manifestado que "no se espera gran viento, el viento será de componente este, viento de levante, pero no soplará con intensidad, será más bien flojo", aunque ha precisado que "sí puede soplar con más intensidad en el estrecho, sobre todo a partir del viernes".