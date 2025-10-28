Desestimada la demanda contra el Ayuntamiento de Granada por el acceso a los refugios climáticos en verano

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada ha desestimado la demanda interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) contra el Ayuntamiento de Granada por la presunta comisión de vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el acceso a los refugios climáticos durante la ola de calor del verano de 2025.

Así lo ha indicado este martes Apdha en una nota de prensa en la que ha destacado que seguirá reclamando albergues y refugios climáticos dignos y universales tras la desestimación judicial, y en la que ha detallado que la sentencia considera que el Ayuntamiento no vulneró el principio de igualdad al habilitar, el pasado julio, un dispositivo de emergencia exclusivamente para hombres en la calle Varela, y un segundo recurso posterior "con solo cinco plazas para mujeres, activado después de las denuncias públicas".

A pesar de este fallo judicial, desde Apdha se mantiene que "la falta de recursos que garanticen un acceso universal a albergues o recursos de emergencia, eliminando todas las barreras que lo dificulten o impidan, constituye una vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y refleja una vez más cómo las personas sin hogar, especialmente las mujeres, siguen quedando fuera del enfoque de derechos en las políticas públicas locales".

Durante el verano de 2025, Granada sufrió temperaturas extremas que afectaron de forma especialmente dura a las personas sin techo. Tras múltiples denuncias de las organizaciones demandando un refugio climático, "se habilitaron 41 plazas para hombres" y, según ha proseguido esta asociación, "las mujeres apenas disponían de cinco, y solo tras la presión de las organizaciones sociales".