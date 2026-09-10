El desfile 'Córdoba eterna' da comienzo este viernes a las actividades de 'Las Noches del Patrimonio'

Archivo - Turistas cruzan el Guadalquivir por el Puente Romano de Córdoba, con la Puerta del Puente y la Mezquita-Catedral al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Córdoba eterna', un encuentro multidisciplinar de alta costura y artesanía, ideado por Mancini Costura e impulsado por la marca de la Diputación 'Córdoba Dmoda', dará comienzo este viernes a las actividades de las 'Noches del Patrimonio', que ofrecerán 18 propuestas en diferentes espacios de la ciudad los días 11 y 12 de septiembre.

Según ha informado el Ayuntamiento cordobés, el desfile, que tendrá como escenario la Plaza de Capuchinos y la Cuesta del Bailío, será a las 22,00 horas de este viernes, siendo una de las propuestas más ambiciosas y vanguardistas con las que Córdoba se va a sumar a las Noches del Patrimonio, que celebra simultáneamente en las 26 ciudades españolas del Patrimonio Mundial.

Antes del desfile 'Córdoba eterna', a las 21,00 horas y en la Plaza de San Agustín, la Orquesta de Plectro de Córdoba y el Coro El Limonero ofrecerán el concierto 'La Córdoba de Ramón Medina', un paseo por las canciones de la Córdoba que retrató el popular compositor Ramón Medina Ortega (1881-1964).

El encuentro 'Córdoba eterna' busca romper los límites del desfile tradicional para rendir un homenaje a la identidad y al tejido creativo de la cultura cordobesa. Esta experiencia inmersiva convertirá el rincón patrimonial único que conforman la Plaza de Capuchinos y la Cuesta del Bailío en un lienzo vivo donde convergerán el diseño, la artesanía, las artes plásticas y la música en vivo. El eje vertebrador de la cita será la presentación de 31 diseños exclusivos de alta costura, confeccionados a mano con tejidos aportados por Galerías Madrid.

Cada una de las piezas textiles dialogará de forma directa con obras y aportaciones de otros creadores de la ciudad. Así, en el área de las artes plásticas participan los pintores Javier Ledesma y Clara Gómez Campos, junto al ilustrador Julio Muñoz. Y el apartado de artesanía y complementos cuenta con la joyería de Álvaro Larrosa Furest, las piezas de Sombrerería Miranda, el diseño floral de Jaleo Design y la colaboración de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria. El acompañamiento musical es una producción musical única, diseñada en exclusiva para acompasar el ritmo de del pase, cuya interpretación correrá a cargo de la Banda de Música La Estrella y la cantaora Lucía Leiva.

Cabe recordar que 'Las Noches del Patrimonio' es una iniciativa surgida del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de acercar, de forma simultánea y gratuita, el arte y la cultura a la ciudadanía y que, en esta ocasión, amplía su duración a dos días.

En una rueda de prensa celebrada en su momento, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, acompañada por la concejala de Casco Histórico, Lourdes Morales; el delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena, y el diputado de Cultura, Gabriel Duque, entre otras autoridades, calificó este evento como "la unión de historias, lenguas, tradiciones, creatividad e innovación, configurándose como una celebración colectiva en la que la ciudadanía es la gran protagonista" y en la que se "reivindica el patrimonio como una herramienta viva de cohesión social y transformación cultural más allá de su dimensión monumental".

Albás afirmó que este año las Noches del Patrimonio se presenta "más ambiciosa" por varios motivos, ya que se amplía la oferta de espacios abiertos; se apuesta por un mayor número de actividades de difusión patrimonial y cultural y, además, se amplían las fechas, pues se pasa de una a dos noches de celebración.

De este modo, en las noches del 11 y 12 de septiembre "el patrimonio va a dejar de ser únicamente un lugar para visitar" para convertirse en "un espacio vivo para experimentar, escuchar, recorrer, bailar, descubrir y compartir", señaló la edil de Cultura, detallando que la oferta se centrará "en la alta cultura y la puesta en valor de la historia y, sobre todo, personajes ilustres de Córdoba".

Como novedad, explicó, las actividades buscarán vincularse con esas efemérides históricas específicas. En 2026, el protagonista será Averroes con motivo de los 900 años de su nacimiento, o también los 510 años del paso del cortejo fúnebre de Fernando el Católico por la ciudad.

La programación está articulada en tres pilares 'Abierto Patrimonio', 'Vive Patrimonio' y 'Escena Patrimonio'. Así, 'Abierto Patrimonio' incluye la apertura gratuita de todos los museos de la ciudad, monumentos y yacimientos, de 19,00 de la tarde 24,00 de la noche, tanto la Mezquita-Catedral como Medina Azahara, mientras que de 21,00 a 24,00 de la noche lo estarán todos los museos de la ciudad.

Por su parte, 'Escena Patrimonio' dará forma a un festival compartido entre todas las ciudades patrimonio de España, apostando por la danza contemporánea y las artes vivas. Por último, 'Vive Patrimonio' comprende una extensa oferta dirigida a todos los públicos y distribuida por la ciudad que abarcará diversas disciplinas como teatro, música, danza, espectáculos y recreaciones históricas.

ACTIVIDADES

Así las cosas, en la noche del viernes 11 se podrá disfrutar, en la Plaza de San Agustín, de las canciones de Ramón Medina de la mano de la Orquesta de Plectro de Córdoba y el coro El Limonero, mientras que la Plaza de Capuchinos, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, habrá un desfile del diseñador Mancini. En la Sala Orive, también el viernes se podrá disfrurar del flamenco contemporáneo con el título 'Amor, amado, amén', del coreógrafo Manuel Liñán, que estará acompañado de Francisco Vinuesa a la guitarra.

Para la jornada del 12 de septiembre se han programado dos pases de visitas guiadas y teatralizadas a Medina Azahara; la puesta en escena de 'Entremeses', de Miguel de Cervantes, en la Posada del Potro; la recreación de justas y duelos entre caballeros medievales en el foso de la Calahorra, y un concierto flamenco a cargo de Gregorio Moya y el guitarrista Paco Cortés en el Museo Arqueológico.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes acogerá una actividad sobre el 'Romancero Andalusí'; la Plaza del Triunfo contará con una intervención coreográfica llevada a cabo por el bailarín Antonio Ruz, y en la Sala Orive se celebrará un espectáculo en torno a las pinturas más célebres de Julio Romero de Torres.

Para concluir, el 12 de septiembre también incluye la celebración de un homenaje a Averroes, una ópera barroca en el Palacio de Orive y una exhibición de combates de gladiadores en la Plaza Jerónimo Páez. Además, a todo ello se sumarán dos desfiles históricos.

"EXPERIENCIA ÚNICA, VIVA Y LLENA DE ARTE"

En definitiva, resumió Albás, se trata de "18 actividades, nada más y nada menos", para "disfrutar tanto el viernes día 11 como el sábado día 12 de septiembre". "Sin duda alguna, Ciudades Patrimonio de la Humanidad ofrece una experiencia única, viva, llena de arte, de cultura y de tradición", apostilló.

Por su parte, la concejala de Casco Histórico, Lourdes Morales, puso en valor que esta iniciativa permite demostrar Córdoba quiere "un Casco Histórico lleno de vida, pero sobre todo habitable y pensado por y para sus vecinos". "Abrir los monumentos y llenar las calles de cultura solo cobra verdadero sentido si es para que la ciudadanía disfrute", señaló.

Por otro lado, el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, afirmó que "quizás Córdoba, la provincia y el patrimonio visto de noche tiene otra visión", por lo que hay que "empezar a entender que la noche es parte del circuito cultural" que hay que "potenciar en meses puntuales, pero también no olvidar que es otra manera de verlo, otra sensibilidad".

Para concluir, el diputado de Cultura, Gabriel Duque, incidió en el hecho de que la Noche del Patrimonio haya pasado "de una noche a dos", pues "en Córdoba pues no cabe todo en una", ya que se trata de "la ciudad con más Patrimonios de la Humanidad de la Unesco y ofrece muchas oportunidades a todos los ciudadanos y a los visitantes.