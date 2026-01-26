Desmantelados en Baena (Córdoba) 43 enganches ilegales que afectaban a la estabilidad del suministro eléctrico

Archivo - Plaza de la Constitución de Baena, con el Ayuntamiento al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) ha informado este lunes de la "exitosa operación" llevada a cabo la pasada semana contra el fraude eléctrico en diversos puntos del municipio, pues la intervención conjunta entre la Policía Local y los agentes del puesto principal de la Guardia Civil ha permitido localizar y neutralizar 43 enganches ilegales a la red eléctrica que afectaban a la estabilidad del suministro.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la operación se inició tras detectarse numerosas anomalías y quejas vecinales por cortes y microcortes de luz. Así, tras la localización de los puntos de fraude, se puso la situación en conocimiento de la compañía suministradora, cuyos operarios procedieron a la desconexión inmediata de las conexiones fraudulentas y a la regularización de las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento han recalcado que "realizar un enganche ilegal no solo constituye un delito, sino que supone un grave riesgo para la seguridad física de quienes manipulan la red y para la integridad de las viviendas colindantes debido al riesgo de incendios por sobrecarga". Además, estas prácticas "son una de las causas directas de la saturación de la red, provocando averías y un perjuicio constante al resto de ciudadanos que cumplen con la legalidad".

Esta actuación se enmarca en un "plan de trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y las compañías responsables de la red para optimizar el servicio en todo el término municipal". Como muestra de este compromiso, actualmente se están ejecutando "importantes obras" de mejora técnica.

Entre estas actuaciones destaca la ejecución de una nueva canalización urgente y el cambio de conductor entre los centros de transformación CD 42079 y CD 42066. Los trabajos se desarrollan en la Avenida Castro del Río, Calle Matadero, Avenida Cañete de las Torres, Calle Capitán Diego Montes Roldán y Calle José María de los Ríos.

Además, se está instalando una nueva línea subterránea de media tensión de 25 kV con una longitud de 307 metros. La obra incluye la ejecución de 233 metros de canalización por calzada y 51 metros por acera, además de la instalación de 5 nuevas arquetas. "El proyecto busca erradicar las averías consecutivas sufridas en la zona y garantizar la calidad del suministro ante el riesgo de nuevas interrupciones".

De forma paralela, ya se han finalizado los trabajos en la mejora del suministro en el entorno de la Plaza de Andalucía de Albendín, donde se está procediendo a la sustitución de un transformador y al despliegue de nuevas redes de suministro para atender la demanda de la zona. El Ayuntamiento de Baena reitera su "compromiso con la seguridad y el bienestar de sus vecinos, advirtiendo que se mantendrá la vigilancia para evitar que acciones ilegales comprometan un servicio básico para la ciudadanía".