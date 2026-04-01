Los desplazamientos de largo recorrido en la primera fase de la Semana Santa 2026 crecen casi un 10% en Andalucía

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. A 11 de abril de 2025 en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los desplazamientos de largo recorrido realizados en las carreteras andaluzas durante la primera fase de la operación especial de tráfico de la Semana Santa 2026 --que se desarrolló a lo largo del pasado fin de semana, entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo-- se han incrementado en un 9,76 por ciento respecto al mismo periodo de la Semana Santa de 2025.

Así lo han destacado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía coincidiendo con el inicio, desde este Miércoles Santo, de la segunda fase del dispositivo de vigilancia y control de la Operación Especial 'Semana Santa 2026' en las carreteras andaluzas.

En concreto, la Dirección General de Tráfico (DGT) activa a partir de las 15,00 horas de este miércoles la segunda fase del dispositivo de vigilancia y control de la Operación Especial 'Semana Santa 2026' en las carreteras andaluzas, momento para en el se prevén 2.076.900 desplazamientos de largo recorrido hasta el domingo 5 de abril y el lunes 6, festividad en algunas localidades.

Con esta segunda fase, se completará todo el dispositivo para este periodo vacacional, en que la DGT calculaba unos 3,6 millones de movimientos en las vías de la comunidad propiciado por las festividades de estas fechas, las vacaciones escolares y universitarias, el comienzo de la primavera y "por multitud de actos religiosos de fuerte arraigo popular", según se subrayaba en un comunicado.

La DGT aconseja evitar emprender el viaje en las horas "más desfavorables", concentradas desde este miércoles, 1 de abril, de 15,00 a 23,00 horas; el jueves, de 8,00 a 14,00 horas; el viernes, de 10,00 a 13,00 horas, y el domingo, 5 de abril, de 13,00 a 23,00 horas.

Asimismo, recuerda que en esta operación especial se prevé que las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.