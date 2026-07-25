Desplegados retenes de vigilancia en zonas forestales en montes de la capital de Jaén ante el riesgo de incendios

Retenes de Bomberos de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha desplegado desde la tarde de este viernes 24 los retenes de vigilancia de zonas forestales en montes de la capital y ha solicitado a la ciudadanía precaución y cautela para evitar incendios.

Según ha concretado el Consistorio jiennensen en una nota, el Comité de Seguimiento del Plan Local de Emergencias ante incendios (Pleif) presidido por el alcalde, Julio Millán, ha acordado esta misma semana ante la singular situación meteorológica que encadena constantes olas de calor esta medida extraordinaria en el cinturón verde de la ciudad, especialmente en zonas como en La Cañada de las Hazadillas, en los parques periurbanos y en los núcleos de población situados en la interfaz urbano-forestal.

Este comité, en el que están presentes las áreas municipales directamente relacionadas con las emergencias, la seguridad, el mantenimiento y el medio ambiente, ha contado también con presencia de técnicos de la Confederación Hidrográfica y de la Junta de Andalucía, que además de las competencias de la extinción de incendios en zona forestal al través del Infoca tiene encomendada la gestión de las masas forestales mediante consorcio con el Ayuntamiento de Jaén.

Por su parte, la concejala de Seguridad, María del Carmen Angulo, ha señaldao que precisamente estas circunstancias, la "abundante masa forestal" que este verano ha aumentado por las lluvias y su necesidad de atención por parte de la Administración Autonómica, el aumento de las temperaturas y la presencia estos días en estas zonas de senderistas y visitantes durante los fines de semana "especialmente obliga por un lado a advertir de la precaución necesaria de quienes vayan al campo y a un control suplementario de estas zonas".

Por este motivo, Angulo ha detallado que los trabajos de inspección y control se realizan desde el viernes y durante este fin de semana por Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Protección Civil y Bomberos, con sendos vehículos todo terreno y bombas ligeras, realizaron las primeras inspecciones que se prolongan este fin de semana en horas "especialmente cruciales" de la jornada.

Asimismo, la concejala ha explicado que el cuerpo de Bomberos de la capital cuenta con un dispositivo específico para ataque y extinción de incendios forestales, compuesto por dos autobombas rurales pesadas con capacidad todo terreno y tres autobombas forestales ligeras con capacidad todoterreno.

"Aunque es el Infoca quien tiene potestad y competencia el Servicio de Protección y Extinción de Incendios municipal es consciente del importante entorno natural que tiene Jaén a un paso de su núcleo urbano y ha especializado a sus efectivos en este tipo de trabajos, para los que el desde el Ayuntamiento les hemos dotado de estos medios materiales", ha precisado.

Así, la edil ha apelado al civismo a la hora de acudir al campo "a disfrutar de nuestro entorno, arrojando basura y evitando conductas de riesgo para nuestros montes y, sobre todo, para las personas". En concreto, ha señalado que puntos como la Cañada de las Hazadillas tienen dificultades en la cobertura móvil y de Internet para comunicarse con los servicios de emergencia en caso de necesidad por un accidente o un incendio.

"Creo que en estos momentos existe una importante concienciación ciudadana sobre los efectos del fuego por lo que estamos viviendo en España con la emergencia nacional en Andalucía y otros puntos del país ante la ola de incendios forestales con consecuencias sobre las propiedades y las personas muy terribles y pedimos a nuestros vecinos y vecinas que observen todo cuidado y precaución", ha sentenciado.