Despliegue operativo de la Guardia Civil en Loja (Granada) contra el narcotráfico y la delincuencia vinculada

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LOJA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Loja asiste este martes a un operativo desplegado por la Guardia Civil con el objetivo centrado en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia vinculada al mismo.

Así lo ha confirmado el cuerpo armado, que detalla que la operación de la Benemérita en la localidad del Poniente granadino cuenta con apoyo aéreo para su desarrollo.

La Guardia Civil apunta que el objetivo principal de la operación es el tráfico de drogas, "pero no se descarta que pueda haber vinculación con otros tipos delictivos", tales y como tenencia de armas, defraudación de fluido eléctrico y delincuencia organizada en general.