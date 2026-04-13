Destacan bajos precios pese al descenso en la producción y el aumento en la comercialización de aceite de oliva

Archivo - Aceite de oliva en almazara - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias como COAG, Asaja y UPA coinciden a la hora de poner el acento en lo que consideran bajos precios en origen en el aceite de oliva. Lo hacen después de que la campaña de comercialización se mantenga con cifras al alza, a pesar de registrarse una producción inferior a la del pasado año.

Así lo reflejan los datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que han valorado las organizaciones agrarias y que confirman que no se alcanzarán los aforos previstos por las distintas administraciones, aunque destacan el dinamismo del mercado, con un elevado ritmo de ventas.

Según las cifras oficiales, en marzo se han producido 81.852 toneladas, lo que sitúa la producción acumulada de la campaña en 1.277.889 toneladas, un diez por ciento menos que en la campaña pasada, y un seis por ciento menor de la cifra anunciada por el Ministerio en su aforo.

En el mes de marzo se han vendido 138.651 toneladas, incluyendo las importaciones. En el ecuador de la campaña, el sector ha puesto en el mercado 746.251 toneladas de aceite de oliva, lo que supone haber vendido ya el 60 por ciento del aceite de oliva producido y un aumento del 3,5 por ciento con respecto a la pasada campaña.

Ante estos datos oficiales, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, se ha mostrado satisfecho con el ritmo de ventas. "Las cifras de la AICA en el mes de marzo demuestran que no vamos a llegar a los aforos previstos", ha dicho Cózar, que ha puesto el acento en que se constata la menor producción mientras que la comercialización "sigue como un tiro".

"Es lamentable comprobar, un mes más, que los precios en origen no se recuperan y se mantienen sobre los cuatro euros, por debajo de los costes de producción en el olivar tradicional", ha dicho Cózar . Para UPA, la comercialización "demuestra la fortaleza del mercado y la buena marcha del consumo, pero no se traduce en un incremento de los precios en origen".

Desde COAG, se ha puesto el acento en que Jaén, principal provincia productora de aceite, a nivel mundial, terminará la campaña con casi un 20 por ciento menos de la producción de aceite prevista en los aforos oficiales, unas 100.000 toneladas menos.

Hasta el mes de marzo se habían producido en España 1.277.889 toneladas de aceite, 129.023 toneladas menos que el año pasado, y casi 100.000 toneladas menos de las previstas en el aforo del Ministerio de Agricultura (actualizado en octubre de 2025).

En la provincia de Jaén, hasta el 31 de marzo se había producido 384.286 toneladas de aceite, un 19 por ciento menos de los previsto en el aforo oficial de la Junta de Andalucía, que preveía 475.000 toneladas de aceite.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha apuntado que las existencias a 31 de marzo de 2026 eran de 940.301 toneladas de aceite, 34.000 toneladas menos que hace un mes, por lo que, teniendo en cuenta que las salidas al mercado de los productores se mantienen altas, entorno a las 140.000 toneladas, "las bodegas llegarán al mes de octubre vacías".

Desde Asaja Jaén, su portavoz, Luis Carlos Valero, se ha mostrado confiado en que "el mercado reaccione con esta bajada de producción y los precios suban" porque "hay un mantenimiento de precios que no tiene razón".