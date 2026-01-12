Detenidas en Jaén dos mujeres acusadas de cobrar cheques de pagarés extraviados por valor de 75.000 euros

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a dos mujeres, de 25 y 58 años, como presuntas autoras de un delito de estafa y falsedad documental. Se les acusa de cobrar cheques de dos pagarés extraviados por valor de 75.000 euros.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta en Madrid por parte de una empresa que se percató revisando facturas de que había dos pagarés remitidos por un proveedor, por importe de 20.144 euros y 53.563 euros, que no habían llegado a ser cobrados por dicha empresa, pero que sin embargo, si habían sido remitidos como cobrados.

Tras las gestiones practicadas, los investigadores pudieron determinar que dichos pagarés extraviados habían sido cobrados en Jaén. Se habían cobrado a través de dos cheques que habían sido modificados para poder ser cobrados por las detenidas.

Las autoras de los hechos se habían personado en las sucursales bancarias, recibiendo el dinero objeto de la denuncia, por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición judicial.