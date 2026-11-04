Detenido por agredir y amenazar de muerte a una camarera en una cafetería de Granada

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 44 años, con numerosos antecedentes policiales, por haber agredido a la empleada de una cafetería de Granada causándole diversas lesiones con un plato, además de amenazarla de muerte.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las nueve de la noche en una terraza de una cafetería ubicada en una de las principales avenidas del distrito Norte. La víctima se dirigió hacia el varón para invitarle a que se marchara del lugar ya que, al parecer, se encontraba en estado de embriaguez y no deseaba hacer ningún tipo de consumición.

La reacción del detenido fue responder de forma, tomando un plato que estaba sobre una de las mesas y agrediendo a la camarera, acto seguido, en la cabeza. La agresión continuó con la empleada tirada por el suelo, a la vez que era amenazada de muerte.

Los agentes trasladados al lugar pudieron observar cómo la víctima presentaba numerosas lesiones en la cara y la rodilla, además de la ropa rasgada y una fuerte contusión a la altura de uno de los ojos. La agredida fue trasladada hasta el Servicio de Urgencias para ser atendida por las lesiones sufridas.

Una vez recogida toda la información relevante, en relación con lo ocurrido, los policías iniciaron la búsqueda del presunto autor, del cual conocían su indumentaria y dirección de huida. Tras realizar una batida por el barrio fue localizado en un parque ubicado cerca de un centro comercial del distrito Norte.

Al negarse a ser identificado y a someterse a la inspección de sus pertenencias, fue trasladado hasta dependencias policiales y allí se localizó su documentación identificativa, llevando a cabo su detención en ese momento.

El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, habiendo sido imputado por los delitos de amenazas y lesiones.