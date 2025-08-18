Detenido tras amenazar a varios comerciantes de la Judería de Córdoba con un estilete y lesionar a un agente

Archivo - Turistas junto a tiendas de 'souvenirs' en el casco histórico de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha detenido el sábado a J.M.R.V., un varón de unos 60 años de edad, tras protagonizar un grave incidente en el entorno de la Mezquita-Catedral, de modo que, portando un estilete de 12 centímetros de hoja, accedió a varios establecimientos de la calle Torrijos, donde profirió amenazas graves contra los responsables de los locales afectados, generando gran alarma entre los presentes.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, de manera inmediata, varias dotaciones de la Policía Local acudieron a la zona, logrando interceptar al presunto autor de los hechos, al que se le intervino el arma con la que había intimidado a los comerciantes.

Al respecto, el detenido mostró gran resistencia causando lesiones a un policía en dependencias policiales. Posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial.