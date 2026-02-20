Detenido en Baena por colgar de un puente a un mastín que rescataron con vida

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil en Baena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Baena (Córdoba) ha detenido a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de maltrato animal, después de que el sábado 5 de febrero supuestamente colgara a un perro de raza mastín de un puente del municipio, al que rescataron con vida.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes se desplazaron al lugar y tras comprobar lo denunciado, rescataron al animal con vida, teniendo que contar con la colaboración de un ciudadano, lo cual resultó dificultoso debido a la corriente del agua que discurría por debajo del puente.

Después del rescate, se hizo cargo del animal una protectora de animales de la localidad, donde el mismo se encuentra recuperándose de las heridas tas ser asistido por los servicios veterinarios, no temiéndose por su vida.

En la investigación, los agentes identificaron al presunto autor del hecho, un vecino del municipio, quien fue detenido el día 10 de febrero como presunto autor de un delito de maltrato animal. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.