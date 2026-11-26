Efectivos de la Policía Nacional en la estación de autobuses. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 60 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de daños, tras haber inutilizado de forma violenta parte del material electrónico de un box del Servicio de Urgencias de un centro hospitalario, con un valor superior a los 400 euros.

Ese mismo día el detenido había causado problemas en la estación de autobuses, llegando a provocar lesiones leves a uno de los vigilantes que allí prestaba servicio, hechos todos ellos por los que ya ha pasado a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las cuatro de la madrugada en el Servicio de Urgencias de un centro hospitalario de la capital. Fue en ese lugar donde una enfermera presenció cómo un varón desconocido entraba en una dependencia del hospital, sin consentimiento ni autorización, para causar daños de forma violenta sobre el material informático allí instalado.

Nada más llegar el vigilante de seguridad, advertido por la enfermera, el hombre reaccionó de manera violenta, llegando a lanzarle una bombona de oxígeno con el consiguiente riesgo de traumatismo o quemadura por el propio gas si la válvula hubiese resultado dañada.

Después de un forcejeo, el vigilante consiguió reducir al agresor hasta la llegada de una dotación de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo la detención. El box de Urgencias quedó inutilizado para el servicio, perjudicando gravemente la actividad hospitalaria.

Este mismo individuo habría sido el protagonista, ese mismo día, de varios altercados causados en la estación de autobuses, lugar donde intentó robar la maleta de una viajera, a quien lanzó un objeto de madera sin alcanzarla, además de lanzar una papelera de grandes dimensiones escaleras abajo.

Un vigilante que allí se encontraba trabajando, al intentar reducirle sufrió lesiones en el brazo y costado izquierdo, motivo por el que tuvo que recibir asistencia médica.