Detenido en Córdoba un acusado de tráfico de drogas y posesión de munición de guerra

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba, dentro del marco de un dispositivo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en esta capital, a una persona acusada de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes y por poseer un proyectil de gas lacrimógeno y otro proyectil explosivo de arma de guerra.

Según informa la Policía en una nota, la investigación se inició a mediados de octubre cuando, tras diversas gestiones llevadas a cabo en una vivienda situada en la barriada de Sagunto, los agentes de la Policía Nacional especializados en este tipo de hechos delictivos confirmaron que se trataba de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes.

Una vez tuvieron indicios suficientes de la actividad delictiva, solicitaron al juez la autorización correspondiente para la práctica de la entrada y registro en el domicilio investigado, llevándose a cabo el dispositivo policial pertinente el pasado día 23 de octubre.

La operación policial culminó con la detención de una persona acusada de un delito de tráfico de drogas y depósito de munición de guerra, ya que, durante el registro, además de intervenir más de un kilo de hachís, dispuesto tanto en placa compacta como en bellotas, así como 132 gramos de marihuana, 12 gramos de cocaína y dinero en efectivo, se incautó un proyectil de gas lacrimógeno y un proyectil explosivo de arma de guerra, para el que se requirió la presencia de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos de Policía Nacional.