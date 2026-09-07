Un detenido por dos robos con violencia e intimidación en Granada a un joven y a una menor de edad

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a un varón de 31 años como presunto responsable de dos robos con violencia e intimidación. En el primero participó en el robo de un teléfono móvil a un joven al que propinaron un cabezazo. En el segundo, le arrebató un billete de 50 euros y una cadena a una menor de edad. Por ambos se le ingresaron dos requisitorias policiales.

Según el relato del Cuerpo Nacional de Policía remitido en un comunicado, el primero de los robos se produjo la primera semana de agosto en las inmediaciones de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental en Granada. Un joven de 24 años que caminaba por la zona, fue abordado por dos individuos que le hicieron preguntas. Uno de ellos, le echó el brazo por encima y le dio un cabezazo, arrebatándole el teléfono móvil. Al huir, a uno de ellos se le cayó la cartera, la cual fue entregada por el joven al interponer la denuncia. La misma tenía información personal por la que se pudo determinar la responsabilidad de uno de los autores.

Cuatro días más tarde, en el mismo distrito y al lado de un comercio de comida para llevar, una menor de edad con un billete de 50 euros que le había dado su madre esperaba para recibir y pagar un pedido que había hecho. En ese momento, se acercó un varón a la menor con la excusa de preguntarle por una dirección. En un momento, y sorpresivamente, este hombre cogió a la niña de la muñeca inmovilizándola el brazo, quitándola en dos tirones el billete de 50 euros y la cadena que llevaba al cuello, huyendo a continuación del lugar de los hechos.

El Grupo de Investigación competente ha estado tramitando otras diligencias sobre el autor de ambos hechos por las cuales se cree que puede ser responsable de otros robos con violencia o intimidación donde se ha seguido el mismo modus operandi.

Una vez que se pudo determinar con certeza su participación en el robo del teléfono y del asalto a la menor, se le activó a este varón una orden de búsqueda para su localización. Apenas seis días más tarde y cerca de la medianoche, una dotación policial reconoció a esta persona. Ante la presencia policial, este individuo emprendió la huida a la carrera siendo perseguido por los agentes, los cuales pudieron interceptarle a los pocos metros llevando a cabo su detención.

El varón, de 31 años y con antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.