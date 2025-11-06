Detenido en Granada acusado de robar a un hombre en su casa de madrugada y amordazarlo cuando lo descubrió

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 58 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido en el interior de un domicilio del área metropolitana de Granada en el que la víctima llegó a ser amordazada cuando descubrió al asaltante.

Los hechos se produjeron de madrugada a mediados del pasado mes de octubre. La víctima, que se encontraba durmiendo, se despertó al escuchar un ruido que provenía de la planta baja de su vivienda. Al ir a ver lo que sucedía se encontró con un hombre que al parecer, según la información facilitada por la Guardia Civil en una nota de prensa, "ocultaba su identidad con una capucha y una mascarilla".

Al percatarse de su presencia le habría amenazado con un cuchillo y exigido que le entregase todo el dinero que hubiese en la vivienda. Posteriormente se habrían dirigido al dormitorio, lugar donde la víctima tenía la cartera, y durante el trayecto se habría iniciado un forcejeo entre ambos en el que la víctima sufrió varios cortes en las manos.

Tras esto, el ahora detenido "amordazó y ató de pies y manos a la víctima y después cogió dos tarjetas bancarias, un teléfono móvil y una moto y huyó del lugar". Una vez abandonó la vivienda, esta persona logró salir a la calle y pedir ayuda, según ha detallado la Guardia Civil.

Uno de los equipos territoriales de Policía Judicial de la Guardia Civil del área metropolitana se hizo cargo de la investigación tras tener conocimiento de lo sucedido, comenzando a recabar toda la información disponible del lugar de los hechos y tomando manifestación a la víctima para "tratar de localizar al responsable del robo".

Los agentes analizaron distintas cámaras de seguridad y siguieron todas las pistas obtenidas, hasta que el pasado lunes, tras averiguar la identidad del presunto autor, la Benemérita procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.