Detenido en Granada un fugitivo con una orden de detención noruega por abuso sexual y fraude

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido en el área metropolitana de Granada a un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca de 66 años al cual tenía en vigor una orden europea de detención y extradición dictada por las autoridades judiciales de Noruega para su ingreso en prisión al hilo de una sentencia por comisión de delitos de abuso sexual y fraude al gobierno de este país escandinavo.

Los agentes tuvieron conocimiento por parte de la Sección de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado del interés por la localización de esta persona, estableciendo un dispositivo de búsqueda que resultó efectivo, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este jueves.

La detención tuvo lugar a primera hora de la mañana en una localidad de cinturón de Granada. Agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento a través de los mecanismos de cooperación policial europeos del interés de las autoridades noruegas en la localización de esta persona.

Ante las sospechas de que este fugitivo pudiera encontrarse residiendo en dicha localidad, los policías comenzaron las investigaciones tendentes a su localización. Los agentes pudieron corroborar que esta persona acudía casi todas las mañanas a desayunar a la misma cafetería, lugar donde establecieron un dispositivo para su búsqueda y posterior detención, resultando efectivo el despliegue policial.

Una vez la tuvieron identificada con su célula de identidad chilena, y realizando las comprobaciones pertinentes haciendo uso de la información facilitada por Europol, pudieron corroborar su identidad así como la vigencia de la reclamación europea por delitos de abuso sexual y fraude. Desde Noruega se le reclama cumplir una pena por estos motivos de ingreso en prisión.

En concreto el motivo se remonta a 2022, cuando fue condenado por el Tribunal de Apelación de Borgating por dichos delitos. El detenido fue puesto el día siguiente a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.