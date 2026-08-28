Detenido en Granada tras robar tres veces en dos semanas en la misma gasolinera

Dotación policial. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido al presunto autor de tres robos con fuerza en la misma gasolinera llevados a cabo en un periodo de dos semanas. El ladrón se servía de un objeto contundente para levantar la reja de acceso y entrar en las instalaciones, sustrayendo objetos por un valor de unos 3.500 euros. Se trata de un varón de 43 años con múltiples antecedentes que ya ha pasado a disposición judicial.

En cuanto a los hechos, el cuerpo expone que se han producido en un plazo de 14 días en la misma gasolinera del distrito Norte. En el primero, a las 4,30 de la mañana, un varón elevó la reja de la entrada en la gasolinera con un hierro, realizando un acceso no permitido en la misma y sustrayendo numerosos objetos, sobre todo papeletas para rascar que pueden ser canjeadas por dinero en efectivo. El valor de lo sustraído estaría cercano a los 1.300 euros.

En el segundo, cerca de la medianoche, la misma persona, haciendo uso de una rejilla de metal del túnel de lavado, volvió a levantar la reja e introducirse en las instalaciones. Volvió a hacerse con papeletas, productos de alimentación y artículos de fumador por un importe cercano a los 1.000 euros.

El tercero de los robos, apenas cuatro días después del anterior, llevó a cabo un modus operandi similar, utilizando en esta ocasión unas piedras para levantar la persiana. A la llegada de los agentes las mismas todavía se encontraban junto a la entrada. En esa ocasión los objetos robados fueron similares a la primera ocasión por un importe estimado de 1.200 euros.

El grupo investigador en sus pesquisas, haciendo uso de medios técnicos y audiovisuales, pudo con claridad determinar la misma identidad para los tres hechos delictivos, estableciendo una orden de búsqueda para esta persona desde el primero de los robos.

Una semana después del tercer robo, los agentes localizaron a esta persona a media tarde en el barrio de Los Pajaritos de Granada capital, donde le informaron de los hechos delictivos por los que estaba siendo buscado y deteniéndolo. Este varón, de 43 años y con una treintena de antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.