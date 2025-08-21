Detenido un hombre en Granada por estafar a una anciana de 78 años abriendo varios créditos a su nombre

Archivo - Tres detenidos y un herido en la UCI tras una reyerta en un mercadillo de Granada - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 40 años como presunto autor de delitos de estafa y falsificación de documentos, los cuales han sido denunciados por una mujer de 78 años que manifestó haber sido víctima y perjudicada durante mucho tiempo por parte de una persona que le visitaba en su domicilio como vendedor "a puerta fría".

Tras la investigación, las pesquisas determinaron que el detenido habría vendido a la mujer numerosos productos y, aprovechando su confianza, habría llegado a abrir hasta seis líneas de crédito de las que se benefició directamente sin el permiso de la víctima, según ha informado el Cuerpo en una nota.

Así, ha detallado que los hechos los llevaba sufriendo la víctima desde hace seis años, cuando en 2019 comenzó a recibir las visitas de un vendedor, el cual le ofrecía diferentes productos y estableció con ella una relación estrecha aprovechando que vivía sola y su avanzada edad.

Valiéndose de sus escasos conocimientos financieros, el presunto autor logró en numerosas ocasiones venderle productos que la mujer no necesitaba y , según la Policía, "tampoco le exponía con claridad el precio que debía pagar por ellos".

Esas ventas se realizaban de forma financiada, por lo que la mujer debía plasmar su firma en los documentos que el vendedor le presentaba autorizando dichas compras, desconociendo exactamente lo que firmaba. El Cuerpo ha explicado que el vendedor le indicaba que solamente eran justificantes de haber sacado los productos vendidos del almacén, lo que "resultaba un engaño".

Además, ha apuntado que el estafador se aprovechaba de la confianza de la mujer y con estos documentos abría líneas de crédito con las que supuestamente la víctima financiaba la compra de diferentes productos cuyo valor económico desconocía.

En una de las visitas, y sospechando la mujer del vendedor, decidió la víctima programar la visita en compañía de su hijo, intentando de esa manera que el vendedor y presunto estafador cerrara todas las líneas de crédito abiertas. Ese día se acordó por escrito la liquidación de los adeudos pendientes contraídos de forma indebida, trato que nunca llegó a hacerse realidad.

En otra de las ocasiones, donde la víctima ya en un estado total de desconfianza se negó a firmar los documentos, el estafador llegó delante de la víctima a estampar una firma falsificada con el nombre de la mujer, chantajeándola emocionalmente y ofreciéndole excusas.

Una vez que la Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hecho a raíz de la denuncia de la perjudicada, puso en marcha la investigación correspondiente para poder determinar la procedencia de cada crédito y el destino del dinero solicitado. Además, se han desarrollado análisis caligráficos que han demostrado la falsificación de documentos llevados a cabo por el presunto responsable de la estafa.

Por último, la Policía ha afirmado que el presunto autor de estas estafas posee antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza. El detenido ha pasado ya ha disposición policial y los agentes han conseguido cancelar uno de los seis créditos existentes a nombre de la víctima.