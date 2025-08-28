Detenido un menor que habría alterado su DNI para entrar en un salón de juegos de Granada

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 17 años como presunto autor de un delito de falsificación de documento tras supuestamente haber alterado la fecha de su nacimiento en el DNI para aparentar más edad y así poder entrar en un salón de juego del distrito Centro de Granada. El menor ha quedado en libertad y bajo la custodia de sus progenitores tras comparecer ante la Fiscalía de Menores.

Según ha informado la Policía Nacional este jueves en una nota de prensa, la actuación policial comenzó a partir de recibirse una llamada en la Sala del 091 en la que la encargada de un salón de juegos manifestaba que tenía problemas con un cliente y la documentación que le había exigido mostrar para acceder al local.

Una vez en el lugar, los agentes pudieron conocer que la empleada había sospechado del DNI que le había presentado este joven y, tras consultar la base de datos de los salones de juego, pudo comprobar que sobre esta persona existía un aviso por al parecer "haber intentado acceder a los salones de juego con anterioridad, a pesar de ser menor".

A continuación, los agentes inspeccionaron el DNI presentado y realizaron las comprobaciones oportunas para determinar la autenticidad del mismo, llegando a la conclusión de que era un documento genuino. No obstante, los policías detectaron una manipulación en una de las menciones variables, concretamente se había manipulado para modificar la fecha de nacimiento del titular, dando como resultado que el mismo tendría cinco años más de los reales. De este modo el titular, de forma fraudulenta, pasaría de tener 17 a tener 22 años.

Tras realizar la detención del menor, este fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores y después de prestar declaración fue entregado a uno de sus progenitores, han detallado desde la Policía Nacional.