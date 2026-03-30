Detenido por robar móviles y otros objetos tras romper el escaparate de un comercio en el distrito Sur de Granada

Vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Sur de Granada capital a un varón como presunto responsable de un robo con fuerza en un local de telefonía donde accedió fracturando el cristal del escaparate. Cuando fue sorprendido por los agentes cerca del establecimiento intentó emprender la huída, y fue perseguido y finalmente interceptado por los policías.

Según el relato policial difundido en un comunicado de prensa, los hechos ha tenido lugar a las cinco de la mañana cuando una patrulla de seguridad ciudadana uniformada que se encontraba realizando labores para la prevención de la delincuencia fue comisionada por la Sala Cimacc 091.

En el aviso los agentes eran informados sobre la alerta que central de alarmas había activado en un establecimiento de telefonía donde, al parecer, se había producido un acceso no permitido en plena madrugada. Las cámaras aportaban la descripción de un varón que habría fracturado el cristal del escaparate, sustraído varios objetos y se estaba marchando del establecimiento.

Los agentes realizaron una batida cercana al lugar de los hechos y localizaron a un hombre cuyas características coincidían plenamente con el presunto ladrón del comercio. Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huída e intentó zafarse de la intervención policial, siendo interceptado a los pocos metros.

Al realizar el registro de las pertenencias de esta persona, que se encontraba indocumentada, localizaron ocultos entre sus ropas varios objetos cuya propiedad no pudo demostrar: cuatro teléfonos móviles, una tablet, un sensor de alarma y una batería externa.

El detenido además presentaba cortes sangrantes en sus manos que eran compatibles con la fractura de un cristal, y se negó en todo momento a ser asistido por servicios sanitarios.

En las posteriores gestiones que se realizaron en dependencias policiales se pudo localizar al propietario del establecimiento para hacerle entrega de los objetos sustraídos.

El hombre, de 27 años y con una quincena de antecedentes previos por hechos de similar naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.