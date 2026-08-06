Un detenido por robar una PDA en un supermercado de Granada durante un descuido en la caja registradora

Archivo - Vehículo Zeta de la Policía Nacional en el distrito Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría del distrito Norte de Granada han detenido a un varón de 59 años que robó una PDA de la caja registradora de un supermercado de la ciudad durante un descuido.

Así lo ha informado el cuerpo en un comunicado en el que relata que los policías han llevado a buen puerto las pesquisas que hicieron posible la detención del ladrón que se quedó ilícitamente con el dispositivo valorado en 1.500 euros.

La investigación se inició por la denuncia de la perjudicada, propietaria de un supermercado ubicado en el distrito Norte de la capital granadina. En la misma, esta mujer, de 49 años de edad, manifestaba que, poco después del mediodía, que una de las empleadas del establecimiento había echado en falta una de las PDA ubicadas en las cajas registradoras del establecimiento.

Con esos datos, el Grupo de Investigación de la Comisaría del distrito Norte inició la investigación que fue llevada a cabo haciendo uso de medios audiovisuales y utilizando los datos obtenidos a raíz de la compra que esta persona habría hecho en el comercio antes de sustraer la PDA, lo cual hizo aprovechando un descuido del personal de establecimiento.

De esta manera pudieron identificar al presunto autor del hurto, al que posteriormente localizaron, solicitando su presencia en dependencias policiales. Allí acudió en calidad de detenido esta persona, un varón al que se le tomó declaración y, finalmente, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

Al personarse en dependencias policiales el autor del hurto llevó consigo la PDA sustraída, la cual pudo ser recuperada, siendo devuelta a su legítima propietaria.