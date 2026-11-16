Detenido un vecino de La Carolina (Jaén) acusado de 18 intentos de extorsión a empresarios andaluces

Archivo - Sucesos.- Desmantelan una red que falsificaba enlaces matrimoniales para la obtención de residencia de extranjeros - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de La Carolina (Jaén) como presunto autor de un delito de extorsión en grado de tentativa. El arrestado realizaba llamadas telefónicas a empresarios de la comunidad autónoma exigiéndoles el pago de supuestas deudas bajo graves amenazas e intimidación. Hasta el momento, los investigadores han identificado a un total de 18 víctimas afectadas por este procedimiento.

La denominada Operación Garage se inició después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento de que una persona estaba reclamando de forma ilícita diversas cantidades de dinero a diferentes empresarios. Para presionar a las víctimas, el sospechoso alegaba el cobro de una supuesta deuda contraída y empleaba graves amenazas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, el investigado utilizaba varios teléfonos móviles y tarjetas telefónicas de distintas compañías con el objetivo de ocultar su identidad y evitar que los agentes pudieran seguir su rastro.

A pesar de estas medidas de seguridad empleadas por el presunto extorsionador, las pesquisas de los investigadores permitieron su plena identificación. Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en las inmediaciones de su propio domicilio.

Tras la finalización de las correspondientes diligencias en sede policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.