Detenidos dos varones e investigado un tercero por tráfico de drogas en Encinas Reales (Córdoba)

ENCINAS REALES (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en el municipio cordobés de Encinas Reales a dos varones e investigado a otro como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública, con tráfico de drogas.

Según ha informado la Benemérita en una nota, varias informaciones alertaron de la posible existencia de una zona de venta al por menor de droga en la citada localidad. Ante ello, se implementó un dispositivo orientado a intensificar la presencia policial y controles de verificación en esa zona.

Fruto de este operativo, los agentes intervinieron el día 7 de septiembre, en un punto de verificación de personas y vehículos, unos 25 gramos de hachís y una balanza de precisión, objeto compatible con el tráfico de drogas para su distribución y venta al menudeo en pequeñas cantidades, por lo que procedieron a la investigación de la persona que los portaba, un hombre, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Siguiendo con las actuaciones en el marco del mismo dispositivo, el día 17 de septiembre, el Instituto Armado detuvo a otros dos varones como supuestos autores de sendos delitos de idéntica naturaleza, interviniendo en esta ocasión 21 dosis de heroína a uno de ellos y diez dosis de la misma sustancia al segundo. Las diligencias instruidas y las personas detenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.