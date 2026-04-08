Detienen en Granada a dos personas buscadas por tentativa de homicidio tras intentar evadir un control de tráfico

Policía Local de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer a quienes se les buscaba por supuesta tentativa de homicidio han sido interceptados y detenidos por la Policía Local de Granada en la madrugada de este jueves en el distrito Beiro tras intentar evitar un control de tráfico del cuerpo municipal.

Así lo ha dado a conocer la Policía Local en un mensaje en sus redes sociales en el que narra que una patrulla de tráfico ha observado que un vehículo trataba de evitarles y que, al acercarse, los agentes han reconocido a los ocupantes quienes semanas antes habían protagonizado una huida peligrosa.

La unidad policial ha conseguido interceptar el vehículo y ha comprobado el motivo de su actitud, ya que conductor y pasajera estaban siendo buscados por una tentativa de homicidio, Además, él carecía de permiso de conducir y ambos tenían orden de alejamiento.