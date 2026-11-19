Archivo - Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

ÍLLORA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha localizado y detenido a un varón como presunto autor del homicidio con arma blanca de un hombre de 69 años este jueves en la localidad de Alomartes, en el municipio granadino de Íllora. Se trata de un sobrino del fallecido.

Según han explicado fuentes del Cuerpo Armado, la localización y arresto del presunto autor de los hechos años ha tenido lugar durante una batida por el entorno del suceso por parte de efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.

La Benemérita detalla que el detenido, un varón de 51 años y sobrino de la víctima, de 69 años, cuenta con numerosos antecedentes. También han confirmado que la agresión del sobrino a su tío ha sido con un arma blanca.

Desde que la Guardia Civil ha tenido conocimiento de los hechos y ha comenzado la investigación y dispositivo de búsqueda ha centrado sus sospechas en el sobrino de la víctima, que a la postre ha resultado detenido.

El 112 ha recibido una llamada en torno a las 13,40 horas de este jueves desde el municipio alertando de que se había producido una agresión. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, si bien la víctima ha fallecido a causa de la agresión.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han confirmado que tío y sobrino son vecinos de la pedanía de Alomartes y que el presunto homicida sufría problemas mentales y que en alguna ocasión había protagonizado altercados.

En cuanto a los hechos de este jueves señalan que la Policía Local ha colaborado con la Guardia Civil en la búsqueda del ya detenido que fue hallado en torno a las 18,30 horas en el entorno del arroyo del Charcón próximo a la localidad de Íllora.