La deuda de Andalucía se recortará 4,2 puntos sobre el PIB en 2028 y crecerá un 257% el pago de intereses

SEVILLA/MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La deuda de Andalucía será de 43.773 millones de euros en 2028, cifra que supondrá un aumento absoluto cercano a los 6.000 millones sobre 2022 (5.903 millones), un crecimiento relativo de un 15,58%, pero ese valor absoluto, comparado sobre el PIB andaluz, representará un descenso de 4,2 puntos.

Los 43.773 millones de deuda calculados en el horizonte de 2028 serán el 17,2% de la riqueza andaluza de entonces, cuando los 37.870 millones de la deuda de 2022 supusieron el 21,4% del PIB regional. La bajada nacional a la hora de medir la deuda sobre la riqueza será de 0,6 puntos superior al dato andaluz, por cuanto se evalúa que será de un -4,8%.

Ese menor peso de la deuda sobre el PIB tiene otra cara como es el pago de intereses, que aumentará en 977 millones en el periodo comprendido entre 2022 y 2028, dato que representa una subida relativa de un 257% por cuanto se pasará de abonar 380 millones en 2022 a 1.357 millones en 2028. El crecimiento andaluz del pago de intereses por deuda es 30 puntos superior a la media nacional, que se estima en un 227%.

Son datos que figuran en un estudio que ha publicado este martes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), titulado 'Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las comunidades autónomas (2022-2028)'.

En estos momentos la deuda de Andalucía es de 40.490 millones, según los datos del Banco de España contabilizados hasta marzo de este año.

Esos 5.903 millones de subida absoluta de la deuda andaluza entre 2022 y 2028 supondrá el 12,87% del total nacional, que aumentará en 45.854 millones.

CATALUÑA Y VALENCIA, 1.793 MILLONES Y 1.565 MILLONES MÁS EN INTERESES

El estudio de Fedea sitúa a Cataluña y la Comunidad Valenciana como las dos regiones que experimentarán una mayor variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, pagando un incremento de más de 1.500 millones de euros en el período entre el 2022 y el 2028.

Así se recoge en la nota publicada este martes por Fedea y que ha sido elaborada por los economistas del 'think tank' Manuel Díaz y Carmen Marín, en la que se ofrece una previsión del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años.

Según estos datos, Cataluña tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses de la deuda pública en términos absolutos durante el período entre 2022 y 2028, lo que supone un incremento del 174%, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433%.

Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros); Madrid (824 millones); Castilla y León (441 millones); Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).

TRIPLICAR LOS RECURSOS

En 2022, el gasto autonómico en intereses registrado por Hacienda ascendió a 3.608 millones de euros, por lo que Fedea estima que, bajo sus supuestos, esa cifra se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028.

"Esto supone más que triplicar los recursos que se dedicaban en 2022 a pagar los intereses de la deuda en las comunidades autónomas", advierte Fedea.

El 'think tank' económico lo atribuye a dos factores: el aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y el elevado volumen de deuda pública.