La DGT activa este lunes una campaña de vigilancia de distracciones al volante en carreteras de Andalucía

Archivo - Un agente detiene a un coche durante un control de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará del 5 al 11 de octubre una campaña especial de vigilancia de las distracciones al volante en la que se controlará especialmente el uso del móvil durante la conducción, debido al riesgo que ello conlleva, además de la pérdida de seis puntos del permiso que lleva aparejada.

La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes mortales de tráfico, ha recordado la DGT en una nota. En España, la distracción aparece como factor concurrente en un 30% de los accidentes con víctimas mortales. A la campaña se podrán sumar los ayuntamientos que, por medio de sus policías locales, establecerán controles en las vías de sus municipios.

Durante el último operativo de estas características en Andalucía, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 78.530 vehículos que circulaban por carreteras y realizaron 1.342 controles, en los que fueron denunciados 1.617 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción. Del total, cerca del 50%, es decir, una de cada dos fue por utilizar manualmente el teléfono móvil al volante.

Otra de las cuestiones que se vigilará especialmente será no hacer uso del cinturón de seguridad o niños que no llevan un adecuado Sistema de Retención Infantil (SRI). Abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando han sido vistos por los agentes, fue también una distracción que supuso en la anterior campaña una sanción para 107 conductores.

El uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación, distintos del teléfono móvil, o el de alcohol y drogas y otras distracciones, como fumar, comer, leer documentos por parte del conductor o distracciones con otros usuarios del vehículo serán también motivo de denuncia.