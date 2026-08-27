La DGT activa este viernes la Operación Especial Retorno con la previsión de más 1,5 millones de desplazamientos

Archivo - Una gran cantidad de camiones han realizado una marcha lenta por la carretera S-30, como señal de protesta por sus malas condiciones laborales a 17 de marzo del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este próximo viernes, 28 de agosto, a las 15,00 horas la Operación Especial Retorno, dispositivo que se prolongará hasta las 24,00 del lunes, 31 de agosto, para atender y garantizar la seguridad vial durante este mes del período estival, en el que se prevén superar los 1,5 millones de desplazamientos durante estos 4 días.

Según ha informado la DGT en una nota, ésta es el cuarto y último de los dispositivos especiales que ha diseñado la DGT con motivo de la Operación de Tráfico Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año y en el que se prevén en Andalucía 23,4 millones de movimientos, 11,43 millones en julio y 11,98 millones en agosto.

La Operación Verano 2026 está integrada cronológicamente por cuatro grandes operaciones especiales, la primera Operación Especial de verano del 3 al 5 de julio, la del 31 de julio al 2 de agosto, la Operación Especial del 14 al 16 de agosto, y la Operación Retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.

En este contexto, el organismo ha detallado que en los últimos años viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes, con destino principales como segundas residencias, zonas de montaña y turística de la costa, principalmente Andalucía y Levante, y espacio de acampada.

En el retorno, el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos. Para reforzar la vigilancia y control del tráfico, desde los Centros de Gestión de Tráfico --con sede en Málaga y Sevilla--- se trabajará durante las 24 horas del día, dando especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, gracias a los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que realizarán las labores de supervisión, regulación e información.

En Andalucía, se dispone además de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

CARRETERAS CON MAYOR DENSIDAD

En esta segunda operación especial del verano, las carreteras que se prevén soporten mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A- 49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4, así como la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Además, las carreteras españolas, y especialmente en Andalucía, se registrará un considerable incremento del tráfico de vehículos con matrícula extranjera, cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan.

Una parte importante corresponde a la Operación Paso del Estrecho (OPE), con una previsión de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos, la DGT mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados, que incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y están desplegadas más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos.

En total, participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal, intensificando la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino.

USO OBLIGATORIO DE LA V-16

Por otro lado, éste será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

Desde el pasado 1 de enero debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz, sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable situados en las carreteras.

De este modo, se facilita que puedan adoptar medidas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. La implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras.

Gracias a la transmisión automática de información en tiempo real, la plataforma DGT 3.0 dispone de una visión mucho más completa y actualizada de lo que sucede cada día en la red viaria, lo que mejora la gestión el tráfico y contribuye a reforzar la seguridad vial. Los datos reflejan claramente ese avance. Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.

CONSULTAS EL ESTADO DE LAS CARRETERAS ANTES DE VIAJAR

La DGT recomienda siempre, antes de iniciar el viaje, planificarlo por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras. Desde las redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011 se informará de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.

Todo el dispositivo establecido, así como consejos de circulación, se pueden consultar en*www.dgt.es 018 teléfono de atención a víctimas de tráfico Como novedad también este verano, está disponible desde el mes de abril el teléfono 018, un teléfono de asistencia a aquellas personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España.

A través de este teléfono podrán recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a su disposición. Este servicio gratuito y confidencial de atención a víctimas de siniestros viales se presta en más de cincuenta idiomas, es accesible a personas con discapacidad y está disponible los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro.

Contactar con el 018 es muy sencillo y puede hacerse a través de diferentes canales: marcando directamente este número de teléfono, hacerlo por WhatsApp en el 645 713 823, a través del correo electrónico victimastrafico@dgt.es o del formulario en la página web de la DGT.