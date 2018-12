Susana Díaz: Una sociedad "sigue enferma cuando una mujer es asesinada porque alguien quiere ser dueño de su cuerpo"

Actualizado 19/12/2018 15:07:07 CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha agradecido a los medios de comunicación el trabajo realizado desde la desaparición de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) y ha afirmado que "una sociedad sigue estando enferma cuando una mujer es asesinada porque alguien quiere ser dueño de su cuerpo".

Así se ha expresado Susana Díaz durante la entrega de los XXXIII Premios Andalucía de Periodismo, que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta.

De este modo, Susana Díaz ha afirmado que quiere hacer un agradecimiento colectivo al trabajo de los medios de comunicación "en las últimas 48 horas a la hora de tratar la desaparición y luego el hallazgo del cadáver de Laura Luelmo".

"Es importante cómo se tratan noticias de ese tipo y cómo se transmite la información, y muy importante poner en valor siempre que una sociedad sigue estando enferma cuando hay mujeres que son asesinadas de distintas maneras porque no se reconoce su libertad sexual y cuando se dice que no es no", incide.

Asimismo, señala que en la manera de tratar la aparición del cadáver de Laura Luelmo "está también la dignidad de una sociedad que no está dispuesta a mirar para otro lado" y ha vuelto a dar las gracias a los medios "por huir del sensacionalismo, ir a la noticia, a la dignidad y al trato que corresponde a un suceso de este tipo".