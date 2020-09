Díaz pide a Moreno que llame a Casado para apoyar "el Presupuesto que Andalucía necesita" tras Conferencia Presidentes

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este viernes que espera que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la conclusión de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado de forma virtual, "llame a Pablo Casado para apoyar unos Presupuestos (Generales del Estado) que son fundamentales para Andalucía", tras recordar que en su encuentro del martes demandó a Moreno "lealtad con el Gobierno de España".

Díaz, en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión con la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía, ha reclamado al presidente andaluz ejercer la lealtad que, a su juicio, "está manteniendo el Gobierno con las comunidades autónomas", que ha proyectado en el hecho de que el Partido Popular apoye en el Congreso la aprobación de unos Presupuestos del Estado para 2021 que ha considerado "Andalucía necesita".

Otra exigencia expresada por la líder de los socialistas andaluces se ha encaminado a solicitar al presidente de la Junta que "mande a los alcaldes la información de los contagios" tras advertir de que Andalucía ha afrontado "otro mal día, con más de 1.000 contagios", por lo que ha instado al Gobierno andaluz a que "tiene que recapacitar para reforzar la Atención Primaria, porque los centros de salud no pueden seguir cerrados, y contratar a rastreadores para controlar la cadena de contagios".

Díaz ha considerado que el presidente de la Junta "se ha escondido demasiado tiempo detrás del mando único y cuando ahora tiene él el mando único, ahora no comparecen, no explican, no hay transparencia, y permiten que los alcaldes mendiguen la información en los centros de salud sobre los contagios". La secretaria general del PSOE-A ha instado a Moreno a "no esconderse más detrás del Gobierno".