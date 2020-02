Díaz valora el balance del gobierno de coalición, "positivo para la gente", y las medidas sociales aprobadas "en un mes"

Publicado 15/02/2020 13:56:18 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha destacado este sábado "el consenso y el diálogo" como seña de identidad de un Ejecutivo progresista y ha asegurado que el balance del tiempo que lleva gobernando el primer gobierno de coalición que ha tenido España es "positivo para la gente", poniendo en valor las medidas sociales "aprobadas en un solo mes".

En declaraciones a los periodistas en Madrid, a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE, Díaz ha insistido en que "el balance es positivo porque en solo un mes se ha acordado la subida del salario mínimo (SMI), fundamental para darle dignidad a los trabajadores; la revalorización de las pensiones, la Ley de Eutanasia, o la mesa de diálogo con el campo", que espera "dé sus frutos cuanto antes para que haya precios justos para agricultores y ganaderos".

Susana Díaz ha recordado que en España siempre ha habido dos caminos: "el sendero del diálogo y el consenso, o los desfiladeros de la crispación y la confrontación, que es por el que ha optado el PP" y la historia dice, ha añadido, que "cuando se cogen esos desfiladeros de crispación a este país le suele ir más".

En Andalucía, ha señalado Díaz, "se ve el espejo de un Gobierno en España que sube las pensiones, frente al gobierno de las derechas que recorta en sanidad y educación, al movimiento de mujeres, en igualdad, o que blanquea la violencia de género". En este sentido, ha lamentado que el PP siga "en el monte, pataleando, chillando y haciéndole el juego a la extrema derecha. Mientras en Alemania se hacen cinturones de seguridad, aquí se blanquea".

Susana Díaz ha enfatizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "como un buen presidente socialista ha hecho siempre en este país, unirá diálogo y legalidad. Cualquier ciudadano de la calle quiere consenso, tranquilidad y que le arreglen sus problemas".

Sin embargo, "el ruido histriónico permanente en el Congreso solo hace que la gente rechace la política y nos vea como un problema y no como parte de la solución". Por este motivo, se ha mostrado confiada en que en los próximos meses "la oposición deje de asilvestrarse y se tranquilice, asumiendo su papel de oposición. Se lo dice alguien que ha pasado del gobierno a la oposición, pese a ganar las elecciones".

La líder andaluza ha lamentado el nivel de "ruido, odio y enfrentamiento", mientras "los socialistas seguimos trabajando por las personas. Que le pregunten a cualquier pensionista, a un trabajador o a quien esté sufriendo en los hospitales por una muerte digna".

A preguntas de los periodistas sobre Cataluña, Díaz ha concretado que, "más que les pese a las derechas, en Cataluña hay un compromiso del presidente del Gobierno. Defendemos que diálogo y ley van de la mano, somos la garantía en este país siempre de la defensa de la Constitución de la mano de la igualdad y cualquier ciudadano prefiere que España transite por el consenso y por el diálogo y no por la crispación".

Preguntada también por el apoyo al pacto con los independentistas, Díaz ha remarcado que "el pacto en este país ha sido entre el PSOE y Podemos y, evidentemente Izquierda Unida, que también forma parte de ese Gobierno".

SOLUCIONES CUANTO ANTES A LOS AGRICULTORES

La secretaria general andaluza ha comentado también que lleva al Comité, entre otros asuntos, "las necesarias y urgentes" soluciones al campo. "Hay un desequilibrio evidente en la cadena alimentaria, entre quienes están teniendo muchos beneficios, cuando los productores están vendiendo a pérdidas. No es de recibo y merecen precios dignos", ha indicado Díaz.

"No podemos hablar de combatir la despoblación o de compromiso de transición ecológica, si no cuidamos a quienes están cuidando de nosotros, no solo de nuestra despensa, sino del campo, del entorno rural y de nuestros pueblos", ha subrayado Díaz, quien ha destacado que "el compromiso de una mesa de diálogo era lo que demandaba el sector" y se ha mostrado "confiada en que haya resultados cuanto antes".

"No se le puede pagar a un agricultor 18 céntimos por una coliflor y pagarlo nosotros en la terminal de venta, en el supermercado, a euro y medio", ha puesto como ejemplo Susana Díaz, de ahí "el desequilibrio existente en la cadena alimentaria".

"Los agricultores merecen precios dignos y yo estoy convencida que hasta eso, que es un problema enquistado que heredamos del anterior presidente, Mariano Rajoy, lo arreglará también este gobierno de coalición", ha concluido la socialista andaluza.