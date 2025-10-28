Dieciséis jóvenes con discapacidad intelectual inician formación universitaria en la V edición de UCOincluye

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, durante su encuentro con los alumnos de la V edición de UCOincluye. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 jóvenes con discapacidad intelectual se incorporan desde este martes a la comunidad universitaria cordobesa como estudiantes de pleno derecho de la V edición de UCOincluye, el curso universitario de capacitación profesional en competencias sociolaborales y personales impulsado por el Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Fundación ONCE y con financiación del Fondo Social Europeo.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, el acto de bienvenida se ha celebrado en el Rectorado con la participación de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; la directora del Área de Inclusión y del curso, Carmen Cruz; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Natividad Adamuz, y Clara Isabel Díaz, técnica de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación ONCE.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, se ha acercado también a saludar al nuevo alumnado y ha compartiado con ellos un rato distendido, interesándose por sus primeras impresiones y animándolos a disfrutar de su paso por la universidad.

Por su parte, Sara Pinzi ha subrayado que "gracias a UCOincluye, la Universidad de Córdoba es hoy un lugar mejor: más inclusivo, más humano y con mayor impacto social". La vicerrectora ha destacado que este programa "no solo forma a personas, sino que transforma a toda la comunidad universitaria, que aprende con ellas a construir una universidad más justa, más empática y comprometida con la diversidad".

Pinzi ha recordado que la inclusión es uno de los ejes estratégicos de la política universitaria y un compromiso que "atraviesa toda la vida de la institución, desde la docencia hasta la gestión y la convivencia diaria" y ha subrayado que UCOincluye "demuestra que la universidad pública puede y debe ser una herramienta real de igualdad de oportunidades".

Por su parte, la directora del Área de Inclusión, Carmen Cruz, ha recalcado que en la Universidad de Córdoba "la inclusión no es un eslogan, sino una práctica diaria que da sentido al trabajo de la universidad pública". Además, ha agradecido la implicación del profesorado, del personal técnico y de la Fundación ONCE, y ha destacado que con UCOincluye "cada estudiante aporta su talento, su experiencia y su forma de mirar el mundo, haciendo que la universidad sea más rica y más humana".

Cruz ha relacionado el espíritu del curso con el lema institucional de la Universidad de Córdoba, 'Llegar lejos está muy cerca', y ha explicado que "para muchas personas, ese camino hacia la autonomía, la formación y el empleo puede parecer más largo o más difícil; pero con apoyo, compromiso y oportunidades reales, ese lejos se convierte en una cerca posible. Hoy, con este programa, estamos acercando la universidad y el futuro a quienes antes lo veían como algo inalcanzable".

Entretanto, la decana, Natividad Adamuz, ha felicitado al alumnado por haber alcanzado la meta de acceder a la universidad, un logro que ha considerado "ya un éxito en sí mismo", y ha animado a seguir avanzando hacia aulas más compartidas. "El siguiente paso es convivir en clases con otros grados, aprendiendo juntos. Cuanto más diversas sean las personas que compartimos un grupo, más ricos y más fuertes serán los aprendizajes", ha señalado.

En representación de la Fundación ONCE, Clara Isabel Díaz ha celebrado la consolidación de UCOincluye dentro del programa nacional UniDiversidad, impulsado por la Fundación ONCE y el Ministerio de Universidades. "Hace nueve años iniciamos este camino con la idea de derribar barreras y abrir las puertas de la universidad a todos. UniDiversidad es una pequeña revolución silenciosa que está transformando vidas, universidades y entornos laborales en toda España", ha afirmado.

Además, Díaz ha agradecido el compromiso de la Universidad de Córdoba y de su profesorado por haber hecho suyo este modelo inclusivo y adaptarlo con identidad propia, y ha animado al nuevo estudiantado a "no dejar nunca de aprender ni de creer en sus capacidades, porque la educación es el motor más poderoso de cambio personal y social".

ANTIGUOS ALUMNOS

Durante el acto han intervenido también Adrián y Adriana, antiguos alumnos de UCOincluye, quienes han compartido sus experiencias y han animado al nuevo grupo a aprovechar la oportunidad de formarse en la universidad. Adrián ha recordado que "entrar en la universidad fue un sueño; me enseñó a ser independiente y a creer que todos podemos llegar donde queramos", mientras que Adriana ha subrayado que el programa "cambia la vida y abre muchas puertas, no solo laborales, también personales".

Las clases de esta nueva promoción se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, sede del programa, hasta el 26 de mayo de 2026. Durante ese periodo, el alumnado cursará 435 horas de formación, equivalentes a 36 créditos ECTS, distribuidas en cinco módulos que combinan aprendizaje académico, desarrollo personal y formación práctica.

El programa incluye una introducción a la vida universitaria, módulos de desarrollo personal y habilidades laborales, un prácticum de 145 horas en empresas y entidades de Córdoba y provincia, y un módulo transversal que incorpora actividades deportivas, culturales y de participación universitaria.

Dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro autista, UCOincluye ofrece una formación gratuita que favorece la autonomía y la inserción sociolaboral a través de la metodología de empleo con apoyo. Pueden acceder personas de entre 18 y 30 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y con competencias básicas en lectoescritura y cálculo.

Integrado en la red nacional UniDiversidad, impulsada por la Fundación ONCE y el Ministerio de Universidades con financiación del Fondo Social Europeo, con cinco ediciones ya, el programa ha consolidado a la Universidad de Córdoba como un referente en inclusión universitaria y empleabilidad de personas con discapacidad intelectual.