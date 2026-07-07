Dimite el alcalde de Fuente Vaqueros (Granada), José Manuel Molino, tras nueve años en el cargo

El alcalde de Fuente Vaqueros (Granada), José Manuel Molino. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Fuente Vaqueros (Granada), José Manuel Molino, ha comunicado este martes 7 su decisión de dejar oficialmente el cargo por motivos personales y con el objetivo de retomar su actividad profesional fuera del ámbito político. La decisión ha sido formalizada mediante la presentación del correspondiente escrito ante el Consistorio.

De este modo, Molino pone fin así a una etapa de quince años de dedicación exclusiva al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, seis años como teniente de alcalde y nueve como alcalde, tal y como ha precisado el Ayuntamiento en una nota.

Según ha valorado la Administración local, durante este tiempo, Molino ha trabajado por el desarrollo del municipio, la mejora de los servicios públicos y la puesta en marcha de diferentes proyectos e iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Ha sido un honor y una enorme responsabilidad ser alcalde de mi pueblo y trabajar cada día por Fuente Vaqueros y por sus vecinos y vecinas", ha declarado, al tiempo de apostillar que "esta es una decisión personal que he tomado después de una profunda reflexión y con la convicción de que es el momento adecuado".

Asimismo, el alcalde ha querido expresar también su agradecimiento a todas las personas que me han acompañado durante esta etapa, "a los trabajadores municipales, al PSOE de Fuente Vaqueros, a los compañeros de la Corporación y, especialmente, a los vecinos por la confianza y el cariño que me han demostrado".

"Me voy con la tranquilidad de haber trabajado siempre pensando en el interés de la gente de Fuente Vaqueros, con aciertos y también con errores, pero con dedicación, compromiso y la voluntad de hacer avanzar nuestro municipio", ha añadido.

De este modo, en los próximos días se cerrará el proceso y el actual primer teniente de alcalde, José Miguel Muñoz, asumirá la Alcaldía de Fuente Vaqueros, "garantizando la continuidad del trabajo municipal y el normal funcionamiento del Ayuntamiento".