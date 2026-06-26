La Diócesis de Córdoba contará a partir de este sábado con nueve nuevos sacerdotes

Los nueve nuevos sacerdotes de la Diócesis de Córdoba. - ALVARO TEJERO

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Córdoba contará con un nuevo grupo de sacerdotes, en concreto nueve, que serán ordenados mañana sábado en la Santa Iglesia Catedral por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y que "dispuestos a entregar su vida a Dios y a su Iglesia".

Según ha informado la Diócesis cordobesa en una nota, los nuevos sacerdotes: Ángel González, Angelo Bruno, Carlos Andrés Crespo, Francisco Daniel Fernández, José Agustín González, Francisco Moreno, Jesús Romera, Blas Sánchez y Antonio Tello, serán ordenados tras culminar su periodo de formación en los seminarios 'San Pelagio' y Redemptoris Mater 'San Juan de Ávila'.

Con "el sueño de ser sacerdotes entregados y abiertos a la voluntad del Señor", estos jóvenes presbíteros "han tenido la valentía de responder con su 'sí' a la llamada de Dios para hacer su voluntad". Los nuevos sacerdotes de la Diócesis celebrarán sus primeras misas en sus respectivas parroquias, a partir de mañana sábado, del inmediato domingo y durante distintos días de la próxima semana.