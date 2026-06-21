La Diócesis de Jaén crea un protocolo para regular la digitalización de bienes patrimoniales y reforzar su protección

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JAÉN 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Jaén ha creado un protocolo para el escaneo, documentación digital y reproducción 3D de bienes muebles eclesiásticos con el objetivo de reforzar la protección de las propias piezas como de la propiedad intelectual.

De esta manera, se pretende "garantizar la adecuada tutela, conservación y custodia del patrimonio histórico-artístico y religioso" de las entidades bajo la jurisdicción del Obispado jiennense.

"Había una práctica que ya se estaba extendiendo y que necesitaba una cierta regulación, sobre todo, porque no podemos olvidar que el patrimonio hay que custodiarlo, hay que tutelarlo y también hay que protegerlo. Hay que proteger también su propiedad intelectual, que esa es una cuestión clave y fundamental", ha explicado a Europa Press el provicario general de la Diócesis, José Antonio Sánchez.

En este sentido, ha señalado que el protocolo, firmado recientemente por el obispo, Sebastián Chico, trata de "tutelar lo que va a ser la gestión de esas reproducciones que se están haciendo de las imágenes", así como del "patrimonio documental que también se digitaliza" y que cuenta, igualmente, con una propiedad intelectual que se debe "conservar y respetar".

"Ante esa nueva realidad, se necesitaba una nueva reglamentación y eso es lo que se ha tratado de procurar con este protocolo. Tenemos que decir que somos pioneros. De hecho, se han puesto ya en contacto con nosotros de otros lugares para poder tener el texto y que pudieran ellos también implementarlo en su respectiva diócesis", ha comentado.

Así, la norma responde al creciente uso de técnicas de digitalización, documentación digital y reproducción tridimensional aplicadas al patrimonio religioso. Estas herramientas pueden ser "un medio idóneo para la conservación, el estudio y la gestión del patrimonio".

El protocolo será "de obligado cumplimiento" para parroquias, hermandades, cofradías y demás entidades eclesiásticas que quieran realizar este tipo de actuaciones en la Diócesis. Desde ahora, cualquier proyecto de escaneo o documentación digital en 3D necesitará la autorización previa del Obispado de Jaén.

Las solicitudes deberán incluir un proyecto detallado, información sobre la intervención prevista, el currículum del profesional responsable, el presupuesto y una declaración responsable que garantice la confidencialidad y custodia de los archivos digitales generados.

Además, el protocolo establece que solo se autorizarán actuaciones con una "finalidad legítima (conservación, estudio, difusión, culto, etcétera)", siempre que "el trabajo no podrá comprometer la integridad material del bien ni aumentar su exposición al riesgo".

Junto a ello, desde la Diócesis de Jaén se subraya la importancia de proteger la documentación y los archivos digitales generados, que serán considerados "documentación sensible en todo momento". Una vez finalizados los trabajos, el profesional encargado deberá entregar todos los archivos y copias al propietario del bien, sin conservar ninguna reproducción.

El protocolo recuerda, igualmente, que "las reproducciones y usos de imágenes sagradas deberán ser compatibles con la doctrina, la liturgia y la piedad del pueblo cristiano".

Con esta medida, la Diócesis del Santo Reino establece un marco común para el uso de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio religioso, reforzando su conservación y control.