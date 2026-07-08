Diputación anuncia una inversión de 40.000 euros para garantizar el abastecimiento de agua potable en Nigüelas (Granada)

Visita del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodriguez, al Ayuntamiento de Nigüelas. - ANTONIO L JUÁREZ

NIGÜELAS (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado que la institución provincial financiará con 40.000 euros la construcción de un pozo alternativo de emergencia para garantizar el suministro de agua potable a todos los vecinos de Nigüelas durante este verano.

Rodríguez ha realizado una visita al municipio y ha mantenido un encuentro con la alcaldesa en funciones, Lina Ortega, para abordar las principales necesidades del municipio y comprobar el estado de las actuaciones que la institución provincial está desarrollando en la localidad.

Durante la visita, Rodríguez ha destacado la respuesta de la Diputación ante los problemas de abastecimiento de agua potable provocados por los daños que las intensas lluvias del pasado mes de febrero ocasionaron en la vía de captación que abastece al municipio.

En este sentido, ha anunciado que la institución provincial financiará con 40.000 euros la construcción de un pozo alternativo de emergencia.

Rodríguez ha señalado que el proyecto se encuentra muy avanzado desde el punto de vista administrativo, con todos los trámites y autorizaciones necesarios ya completados, y ha indicado que "las lluvias dañaron la infraestructura de captación que garantizaba el suministro de agua potable al municipio y, desde la Diputación, hemos trabajado junto al Ayuntamiento para encontrar una solución rápida y eficaz".

"Gracias a esta inversión vamos a garantizar el abastecimiento de agua potable durante este verano a todos los vecinos de Nigüelas", ha agregado.

Por su parte, la alcaldesa en funciones de Nigüelas, Lina Ortega, ha agradecido el respaldo recibido por parte de la Diputación de Granada desde que las intensas lluvias del pasado mes de febrero provocaran graves daños en el sistema de abastecimiento de agua del municipio.

"La Diputación no nos ha dejado solos en ningún momento. Desde el primer día ha estado a nuestro lado, buscando soluciones y poniendo a nuestra disposición todos los recursos posibles para hacer frente a esta situación", ha señalado.

Ortega ha destacado que la financiación del nuevo pozo de emergencia permitirá garantizar un suministro estable de agua potable y evitar nuevos cortes en el municipio.

"Para un pueblo pequeño como el nuestro, con recursos limitados, esta ayuda supone una enorme tranquilidad", ha concluido.

OTRAS INVERSIONES

Además de esta actuación de carácter prioritario, la Diputación de Granada continúa impulsando distintas inversiones en Nigüelas a través de diferentes programas provinciales.

Entre ellas, destaca el acondicionamiento de redes y la reposición del pavimento en la calle Pedro Antonio de Alarcón; la conservación del módulo 2 del centro escolar, dentro de la línea de mejora de centros educativos impulsada por la institución provincial.

A ello se suman las inversiones extraordinarias destinadas al cementerio municipal; las actuaciones ejecutadas a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y las ayudas concedidas para reparar los daños ocasionados por los temporales.

Asimismo, la Diputación participa en la financiación de la mejora de las instalaciones deportivas municipales, una actuación que permitirá ampliar la oferta de espacios destinados a la práctica deportiva en la localidad.