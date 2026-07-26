La Diputación aportará 30.000 euros para reforzar la red de hidrantes en Pinos del Valle

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado este domingo el municipio de Pinos del Valle - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado este domingo el municipio de Pinos del Valle, junto al diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, y técnicos del Consorcio Provincial de Bomberos, para comprobar 'in situ' las consecuencias del incendio que asoló ayer a todo el entorno del embalse de Béznar y anunciar a la alcaldesa de El Pinar, Mercedes Moreno, que la institución provincial aportará 30.000 euros para reforzar la red de hidrantes de la localidad, según recomendación de los propios profesionales de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios.

Rodríguez ha destacado que "la buena noticia de hoy es que no hay que lamentar daños personales y, cómo no, elogiar y agradecer el excelente y coordinado trabajo del INFOCA, el Consorcio Provincial de Bomberos y resto de profesionales de los ayuntamientos que tomaron parte en las labores para hacer frente a las llamas, dificultados por el viento".

Ha subrayado que "cuando todos vamos a una, cuando no se buscan reparos y se actúa con medios, coordinación y rapidez, los resultados son muy eficientes" pues "de no haber sido así, hubiéramos asistido a un verdadero drama para el pueblo de Pinos del Valle y para una de las masas forestales más importantes de la provincia".

En esta línea, el presidente ha señalado que "hoy, estamos aquí para tender la mano al Ayuntamiento de Pinos del Valle, procurando que todo vaya volviendo a la normalidad después de la situación vivida ayer", por lo que siguiendo los consejos de los profesionales de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, hemos decidido aportar al municipio de Pinos del Valle la cantidad de 30.000 euros para reponer toda la línea de riego que ha quedado destrozada y reforzarla con nuevas bocas de fuego".

Rodríguez ha recordado que "estamos en una zona altamente sensible, pues hace 4 años vivimos con tristeza el imponente fuego de Los Güájares, y lo que queremos es actuar de manera preventiva y disponer de muchos más medios para que cuando pueda volver a repetirse algo así, que esperemos que sea nunca, los profesionales actúen con las máximas garantía".

Por su parte, la alcaldesa de El Pinar, Mercedes Moreno, ha agradecido "el trabajo de todos los efectivos implicados en el incendio y, en particular, la respuesta tan rápida de la Diputación de Granada, que con su ayuda va a contribuir a garantizar la seguridad en el municipio y la tranquilidad de sus vecinos".