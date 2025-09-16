La Diputación de Córdoba desistirá del proyecto de conexión de La Colada y Sierra Boyera "si no hay acuerdo" con la CHG

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado este martes que, "si no hay un acuerdo" entre la institución provincial y la Junta de Andalucía con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), para desbloquear el proyecto de conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, por parte de la Diputación se desistirá de este proyecto, para apostar, en cambio, por la conexión de Sierra Boyera con el embalse de Puente Nuevo, con el objetivo de asegurar así el suministro de agua potable en el Norte de la provincia.

Así lo ha destacado Fuentes, en una entrevista en el programa 'Mediodía Córdoba' de Canal Sur Radio, recogida por Europa Press y en la que, ante la pregunta de que si no se alcanza una solución para sacar adelante el citado proyecto, si renunciaría al mismo y reclamaría la conexión con Puente Nuevo, el presidente de la Diputación ha respondido que "sin duda", y que, de hecho, ya están "contemplando la posibilidad de que si no se consideran las propuestas que ponen los ingenieros de caminos de la Diputación y de la Junta de Andalucía para garantizar que esas aguas tengan la mayor calidad posible, pues nosotros desistimos".

La cuestión, según ha señalado Fuentes, es que "hay tres pantanos en 100 kilómetros cuadrados", es decir, Sierra Boyera, La Colada y Puente Nuevo", de modo que, "si a mí la Confederación Hidrográfica del Guadiana me sigue poniendo encima de la mesa argumentos que no tienen ninguna solución, de forma absolutamente deliberada, pues yo tendré que optar por Puente Nuevo", porque "dos pantanos tienen que estar conectados".

"Entonces desistiremos, aunque no queremos, pero si llegado el caso no le vemos una salida razonable para dar una calidad a las aguas, que es todo lo que todo el mundo quiere, pues plantearemos la propuesta de Puente Nuevo", dado que "esos pantanos tienen que estar conectados, para el presente y para el futuro, independientemente de lo que se pueda hacer con La Colada", respecto a la que "nosotros vamos a seguir trabajando, pero no por mucho tiempo".

En consecuencia, según ha advertido Fuentes, "si no se decide y no hay un acuerdo conjunto y que satisfaga los intereses de todos los técnicos, para que las obras se hagan en tiempo y forma, igual desistimos del proyecto, y que cada palo aguante su vela, que expliquen los que está en Madrid por qué no se está haciendo lo que se tenía que haber hecho, porque esto se planteó en el año 2009 y todavía estamos así", ya que "eso (La Colada) es una piscina y era una piscina".

De modo que "nos dedicaremos a plantear y reivindicar, con este gobierno o con el que entre, esperemos que con el que entre, porque con este gobierno es imposible, la conexión de los tres pantanos", según ha advertido el presidente de la Diputación cordobesa.

Junto a ello, Fuentes ha lamentado que la reunión celebrada la pasada semana, entre técnicos de la institución provincial, la Junta y la CHG concluyera con que la Confederación del Guadiana dijera a la Administración autonómica que presentase el "modificado" que plantea ahora para su propio proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera y que "ya le contestaría", tras haber rechazado previamente la CHG el proyecto que, por 9,3 millones de euros, ya adjudicó la Junta, al alegar la CHG, entre otras cuestiones, que ya existe una conexión operativa entre ambos embalses, ejecutada por el Gobierno central.