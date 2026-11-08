La Diputación de Córdoba formaliza 18 convenios en materia de promoción turística en la provincia

Firma de colaboración de la Diputación de Córdoba con ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones y entidades empresariales en materia de promoción turística. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Patronato Provincial de Turismo, ha formalizado 18 convenios de colaboración con ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones y entidades empresariales. En total, la institución provincial aporta 282.520 euros, de una inversión total de más de 500.000, para financiar iniciativas "orientadas a la dinamización y proyección de la provincia".

En relación con esta firma, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha subrayado que "estos convenios reflejan una apuesta decidida por toda la provincia. Desde Sierra Morena hasta la Subbética, pasando por Los Pedroches, la Campiña Sur o el Valle del Guadalquivir; el turismo no puede quedarse únicamente en la capital ni en unos cuantos municipios, tenemos que conseguir que las oportunidades lleguen a todos los rincones", según ha precisado la institución provincial en una nota.

Fuentes ha resaltado la "importancia del turismo de experiencias y la gestión de destino". En este sentido, ha señalado que "no basta con tener recursos, hay que saber promocionarlos. Por eso apoyamos tanto acontecimientos concretos como proyectos de comercialización, posicionamiento y creación de marcas. Queremos que el visitante descubra las comarcas de la provincia, que se quede más tiempo y que vuelva".

Además, el máximo responsable de la institución provincial ha abundado en la diversidad de la provincia. "La diversidad es nuestra mayor fortaleza. Lo bueno de Córdoba es que no hay que elegir entre patrimonio y naturaleza, entre gastronomía y cultura; todo suma, y cuanto más variada sea nuestra oferta más posibilidades tendremos de atraer visitantes y generar riqueza y empleo en nuestros pueblos", ha manifestado.

Las actuaciones contempladas abarcan desde la creación de marcas y planes de acción turística en comarcas como Sierra Morena, la Campiña Sur, la Vega del Guadalquivir, Los Pedroches, el Alto Guadalquivir y la Subbética, hasta el impulso de eventos de arraigo cultural y patrimonial.

Dentro de estos eventos que respalda la Diputación se enmarcan la representación de Fuenteovejuna 2026, la promoción del patrimonio cultural de los municipios adheridos a la Asociación Caminos de Pasión, la difusión de la Semana Santa de Córdoba y los municipios, la iniciativa Specula de Espejo o la Peregrinación Nacional de Hermandades de la Vera-Cruz en Castro del Río.

Asimismo, se respaldan iniciativas gastronómicas, enoturísticas y de turismo activo y de naturaleza. Dentro de este ámbito se enmarca el apoyo de la institución provincial a la decimoquinta Ruta Subbética de Vespa Club, Enamoriles Festival, a la Academia del Vino de Córdoba, la dinamización del sendero GR-355 Ruta Subbeticana, la Feria Gastronómica de Fuente Palmera y el Proyecto Rider Andalucía de la Unión Motociclista de la Subbética.