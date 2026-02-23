La Diputación de Córdoba impulsa una campaña para fomentar la competitividad turística del Camino Mozárabe

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, en la presentación de la campaña. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUCENA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha presentado en Lucena una campaña de sensibilización y dinamización para promover la competitividad turística y el patrimonio del Camino Mozárabe de Santiago, que se está realizando dentro del proyecto 'Camino Vertical', cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027).

Para la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, "esta campaña contempla una amplia gama de actividades que pretenden incrementar el conocimiento del Camino Mozárabe de Santiago y poner en valor el patrimonio histórico, cultural, natural, paisajístico y gastronómico del territorio cordobés promoviendo su desarrollo sostenible y turístico".

Hasta el mes de abril se contemplan actividades dentro de esta iniciativa que incluye "rutas por las etapas del Camino en la provincia para conocer el itinerario, sus hitos principales, su patrimonio natural e inmaterial; actuaciones con centros educativos y hasta una propuesta formativa online con agentes, empresas, asociaciones y colectivos de los municipios para establecer estrategias conjuntas", ha comentado Ruz.

El calendario de la campaña recoge en el mes de marzo tres actividades: una acción de memoria colectiva 'La huella del Camino Mozárabe' en Hinojosa del Duque; una ruta en Baena, 'Lo que esconde el Camino Mozárabe' para dar a conocer los valores y la potencialidades de este territorio, y en Cabra, una actividad de promoción en el IV Maratón Subbético Mozárabe 2026. Ya en abril se celebrará en Alcaracejos una charla sobre 'Salud y Bienestar' y un acto sobre el descanso del peregrino y por último, una jornada online sobre 'Estrategias de encuentro en el Camino Mozárabe'.

Dentro de esta campaña ya se han desarrollado una ruta por la etapa del Camino Mozárabe que va de Córdoba a Cerro Muriano y las actividades con los centros educativos de Castro del Río 'Sigue la flecha" y en Cabra, el scape city 'El gajorro Mozárabe'.

En el acto han participado, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, el vicepresidente de la Asociación de los Amigos del Camino Mozárabe, Manuel Capote y el jefe del Departamento de Programas Europeos, Carlos Sarrasín, donde han valorado las oportunidades y beneficios de este proyecto europeo para la provincia de Córdoba.

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL

La Diputación de Córdoba es uno de los doce socios que participan en el proyecto 'Camino Vertical' financiado por Interreg, en la 4º convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), enfocado a la protección, desarrollo y promoción de los recursos turísticos y el patrimonio asociado a los Caminos Jacobeos del Oeste Ibérico, entre los que se encuentra el Camino Mozárabe de Santiago que pasa por la provincia de Córdoba.

En este proyecto participan, además de la institución provincial, las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Huelva, Zamora, Ourense a través de Inorde, y Sevilla, con Prodetur, y la Junta de Extremadura por parte española, mientras que de Portugal forman parte de la iniciativa el municipio de Barcelos, Turismo do Alentejo y la Entidade Regional de Turismo de Centro de Portugal.

Con un presupuesto de más de 270.000 euros, tiene, entre otras actuaciones, como objeto la realización de un estudio de necesidades de promoción, esta campaña de dinamización y mejora de la competitividad turística, y la actualización de contenidos en los soportes informativos provinciales.