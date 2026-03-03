La Diputación de Córdoba lleva a Berlín los recursos de la provincia y su apuesta por la oferta de castillos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene en la ITB de Berlín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha acudido a la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB) con el objetivo de consolidar el turismo alemán, dando a conocer los atractivos y potencialidades de la provincia con una apuesta clara por la promoción de la oferta de castillos y experiencial.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha ido acompañado por la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha incidido en que "el mercado alemán es un mercado estratégico" para la provincia, pues "es un visitante con un alto poder adquisitivo, con un gasto diario que supera los 150 euros por persona y una estancia media de nueve días". El turista alemán, ha insistido Fuentes, "rompe la estacionalidad del calendario, ya que no solo busca sol y playa, sino que se declina también por experiencias familiares de varios días".

Fuentes ha vuelto a poner el acento en la "privilegiada situación de la provincia de Córdoba y su excelente conexión con la capital malagueña. La conectividad es clave, en el año 2025 Andalucía recibió 1,2 millones de turistas alemanes, un 5% más con respecto al año anterior, y lo hacen desde el aeropuerto de Málaga". Del mismo modo, según los datos de los que dispone la Diputación, "es el que más crece de entre los visitantes extranjeros, con un incremento del 4,7% ", ha recalcado.

El máximo representante de la institución provincial ha recalcado que la provincia tiene muchos recursos y diversidad, pues cuenta con "una excelente gastronomía, un rico patrimonio cultural y natural, y una amplia oferta cultural".

En este sentido, la Diputación ha presentado en el estand de Andalucía 'Castle Love: rutas y experiencias, una nueva herramienta impulsada por la institución provincial para comercializar y dar a conocer los castillos de la provincia de Córdoba. "Con este recurso se abren unas oportunidades y una ventana de negocio muy importante en el interior de la provincia" y se va a "aprovechar contando además con la influencia de personas como Cisco García".

Los visitantes podrán optar por cualquiera de las nueve rutas diseñadas --de dos días y una noche de duración-- en las que está incluida la entrada a los castillos, almuerzos a base de productos locales, visitas guiadas al patrimonio de cada municipio y el alojamiento.

Las rutas, que recorren toda la provincia de Córdoba, son 'Entre fortalezas y atalayas en la Subbética', 'Centinelas de la Subbética', 'Arquitecturas del poder de la Subbética', 'Castillos del Guadajoz y Roma Viva', 'De la gran torre al guardián del valle', 'Entre ríos y coronas: Córdoba fortificada', 'Herencia del Gran Capitán: entre viñedos y fortalezas', 'Testigos de frontera en el Alto Guadalquivir' y 'Castillos entre fiordos y azahares'.

En estas rutas se han incluido un total de 23 castillos, 12 estaban previamente integrados en el proyecto 'Castle Love' y se ha añadido once fortalezas más que presentan potencial para formar parte de paquetes o experiencias turísticas. Cada ruta o experiencia puede integrar, además de los castillos, otros recursos culturales y territoriales del destino en cuestión.

En cuanto a las experiencias turísticas, el nuevo producto contempla un total de 13 experiencias, de entre cuatro y seis horas de duración, por los castillos de los municipios de Iznájar, Belalcázar, Belmez, Castro del Río, Montilla, Cabra, Palma del Río, Priego de Córdoba, Espejo, Almodóvar del Río, Lucena, Luque y Zuheros.

Para finalizar, el presidente de la Diputación de Córdoba ha insistido en que la presencia de la institución provincial en esta feria es "importante, ya que junto con las citas de Madrid y Londres, es una de las más importantes del sector a nivel mundial, en la que se da un flujo importantísimo de turoperadores y de agencias de viaje".

A esta feria han acudido también empresas cordobesas, destacando la presencia de Andalucía BirdLand, dedicada al ecoturismo en la Sierra Morena cordobesa. El presidente de la Diputación ha mantenido un encuentro con el CEO de este negocio, Agustín Pérez, y ha destacado "el incremento del turismo alemán en la oferta paisajística y de experiencias que se sustenta en la naturaleza y gastronomía que ofrece la provincia de Córdoba que eleva incluso el gasto medio por encima de los 200 euros".