La Diputación de Córdoba lleva la provincia como destino de experiencias a la V Convención de Turespaña

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha participado en la V Convención de Turespaña que se está celebrando en la ciudad de Cáceres en esta semana. La responsable de este organismo provincial, Narci Ruiz, ha presidido la comitiva que ha asistido a esta feria con el objetivo de "establecer lazos de unión y estrategias para posibles promociones y acciones de turismo en nuestra provincia ligadas con el turismo de experiencias, que es el tema central de esta edición".

Así lo ha destacado la diputada provincial, quien ha incidido en la "importancia de este tipo de encuentros, sobre todo en los días previos a la inauguración --que tendrá lugar hoy mismo--, en los que hemos tenido la oportunidad de hacer un intenso trabajo de campo que ha sido muy productivo, ya que nos hemos vuelto con algunas ideas que pondremos en valor durante el año en curso y también de cara a la próxima edición de Fitur".

Ruiz ha insistido en que "tenemos mucho camino que recorrer como provincia en el ámbito del turismo de experiencias, manteniendo el foco en la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector turístico, sector que está en alza debido a la alta demanda de los turistas que visitan Córdoba y en el que estamos poniendo el foco especialmente desde la Diputación".

La V Convención Turespaña dio comienzo el pasado 6 de octubre y concluye este jueves, 9 de octubre. Está dirigida principalmente a organizaciones de gestión y promoción de los destinos turísticos españoles, empresas y asociaciones de productos y servicios turísticos, así como representantes de organizaciones públicas y privadas, universidades y empresas tecnológicas vinculadas al turismo.