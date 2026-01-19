La Diputación de Córdoba suspende la agenda institucional prevista para Fitur 2026 tras el accidente de Adamuz

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, junto a Narci Ruiz (centro) y Alejandra Hinojosa, en la presentación la pasada semana de la estrategia de la provincia de Córdoba para Fitur 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha decidido suspender la agenda oficial prevista para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará en Ifema de Madrid del 21 al 25 del presente enero, "tras el grave accidente" ferroviario ocurrido en la tarde de ayer domingo en la vía de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba).

La institución provincial, en cualquier caso, sí que mantendrá la presencia de técnicos del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, para atender a los visitantes y continuar con la agenda de trabajo prevista.

El estand del Patronato, integrado en el espacio de Turismo Andaluz en el pabellón cinco de la Institución Ferial, mantiene la presencia de un equipo técnico, lo que permitirá la atención al público asistente a este evento, así como la agenda de reuniones de trabajo previstas, pero se ha anulado la agenda institucional y la programación de presentaciones previstas para estos días, así como las actividades promocionales.

El estand cuenta este año con una superficie de unos 230 metros cuadrados en cuya zona frontal se encuentran los mostradores en los que se atiende al público general, tras la que se ubica la zona de trabajo, dividida en varios espacios, entre los que se ha habilitado el área destinada a reuniones de trabajo.

En este espacio se mantiene el trabajo del equipo técnico y las actividades programadas por las entidades privadas que han confirmado su asistencia a este evento, pero no así las actividades de carácter promocional organizadas, tanto por la Diputación como por otros organismos públicos.