La Diputación destaca los trabajos para "reconducir" su economía y dejar la deuda a "cero" a finales de 2025

Marta Nievas interviene en el encuentro informativo con la participación de las ocho diputaciones andaluzas organizado por Europa Press en la Fundación Cajasol - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha avanzado en los dos últimos años en su línea de trabajo para "reconducir la economía" de la institución provincial, que debía al principio del mandato "29 millones de euros", de tal modo que prevé que "esa deuda va a ser cero" a finales de este año 2025.

Así lo ha apuntado la vicepresidenta segunda de la Diputación de Granada, Marta Nievas, durante su participación en Sevilla en el desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios' organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve.

Nievas ha participado en este desayuno informativo en representación del presidente de la institución provincial granadina, Francis Rodríguez, y junto con los máximos representantes del resto de diputaciones provinciales andaluzas, Javier Aureliano García (Almería); Alejandra Martínez del Junco (Cádiz); Salvador Fuentes (Córdoba); David Toscano (Huelva); Francisco Reyes (Jaén); Francisco Salado (Málaga); y Javier Fernández (Sevilla).

La gestión económica en Granada lleva a un "ahorro en intereses" y a un "margen para aumentar el presupuesto" de tal modo que desde la Diputación se pueda "pensar a largo plazo y no ser cortoplacistas", ha señalado la vicepresidenta segunda, quien ha hecho alusión al objetivo de "escucha muy activa" que ha indicado guía a Rodríguez en la relación de la institución provincial con los municipios.

De los 174 municipios de la provincia, la que más tiene en Andalucía, según ha resaltado Nievas, 78 tienen poblaciones de menos de mil habitantes, lo que supone un "problema añadido" pues todos han de contar con los "mismos recursos y prestación de servicios públicos".

Son "dificultades de gestión que hacen que la Diputación sea más necesaria todavía si cabe", ha aseverado Nievas en la línea en que se han expresado el conjunto de las instituciones provinciales para reivindicar su papel gestor.

Por ejemplo prestan apoyo a los municipios cuando se modifica una ley superior en la que "hay que dar soporte" a los ayuntamientos en tanto vienen "vacías de contenido económico", ha afirmado Nievas, que ha incidido también en los trabajos para contribuir a convertir la provincia en polo de empresas innovadoras.

Se hace, más allá de la apuesta por el turismo y el patrimonio, áreas de las que es responsable Nievas en la Diputación de Granada, revitalizando uno "proyectos abandonados" o "que estuvieran paralizados" como la recuperación de un edificio polivalente en el área metropolitana para la que en este mandato se ha programado una inversión de "más de cinco millones" de euros.

Ha resaltado la colaboración entre administraciones en este punto, en tanto es necesario aprovechar "lo que la capital aporta" y como provincia se puede complementar, ha indicado Nievas, que también se ha referido a, entre otros proyectos, la recuperación de la antigua residencia de Turismo Tropical para mayores "que viven en el interior y que no han visto incluso ni la playa", la Senda Litoral, o la Ruta de Castillos y Fortalezas.

RETO DEMOGRÁFICO

Marta Nievas, que ha hecho un llamamiento al Gobierno central para la mejora de las conexiones de la provincia, ha reivindicado también la apuesta de la Diputación de Granada por la "atención directa" a los municipios en riesgo de despoblación, en tanto en esta materia sus alcaldes "se sienten verdaderamente indefensos".

Con la creación de la Delegación de Reto Demográfico se ha apostado por "una atención directa a ese alcalde que se siente absolutamente desprotegido" y "no puede hacer otra cosa más que acudir a la Diputación".

"Por eso hemos puesto encima de la mesa más de dos millones y medio en un plan de aldeas" pensando en municipios de la provincia de Granada que pueden tener "20 pedanías" y donde las mejoras infraestructuras se pueden quedar en su principal núcleo.

También ha destacado la diputada una línea de subvenciones para la natalidad con "mil euros a aquella familia que viva en un pueblo pequeño para fijar esa población" o el acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos para que "los mayores de esos pueblos tengan ese dispensador de medicinas".

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

"Hemos hecho también un plan de ayudas a actividades extraescolares para que los pequeños que viven en un pueblo pequeño tengan algo tan simple" como pueden ser "clases de inglés en un pequeño municipio de nuestra provincia", u otro de "dos millones y medio para la elaboración de parques infantiles".

En el marco de los trabajos contra la despoblación, "es fundamental escuchar a la Universidad de Granada" para "seguir prosperando desde el punto de vista de los municipios pequeños" con, entre otros, proyectos para la recuperación del patrimonio, y ha valorado también el potencial de las políticas sociales de la Junta en los municipios.